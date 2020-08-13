CHP’li İlgezdi: ‘Bağış yoksa kayıt da yok’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi; koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılıp açılmayacağı tartışmaları sürerken, okul kayıtları için velilerden kırtasiye, temizlik gibi isimlerle zorla bağış talep edildiğini belirterek, “Bakanlık, kayıt için velilerden ‘zorunlu bağış’ almayı kesinlikle yasaklamasına rağmen, bağış yapamayan velilerin çocukları okullara kaydedilmiyor.
Okul yöneticileri ‘Bağış yoksa kayıt da yok’ diyerek velileri geri çeviriyor” açıklamasını yaptı.
Yaşanan mağduriyetlerin sık sık sosyal medya ve şikâyet sitelerinde veliler tarafından dile getirildiğini söyleyen İlgezdi, “Kendi mahallesindeki okul yerine daha iyi olarak nitelendirilen okullara kayıt yaptırmak isteyen veliler için ise kayıt paraları 15- 20 bin TL civarlarına kadar çıkmaktadır. Özel okul fiyatlarında bağış talepleri olmaktadır” görüşünü ifade etti.
İlgezdi, konuyu TBMM gündemine de taşıyarak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a, “Velilerden zorunlu bağış alındığı gerekçesi ile yapılan kaç şikâyet başvurusu vardır? Kaç okul idarecisi hakkında işlem yapılmıştır?” sorularını da yöneltti.
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