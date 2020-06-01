CHP'li İlgezdi, huzurevlerini bekleyen tehlikeyi Meclis gündemine taşıdı: Huzurevlerinde 1030 koronavirüs vakası görüldü

01 Haziran 2020 Pazartesi, 10:41

Fotoğraf: DHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Koronavirüs nedeniyle huzurevlerinde yaşlıları bekleyen büyük tehlikeyi Meclis gündemine taşıdı. Türkiye’de huzurevlerinin 27 bin 575 yaşlıya hizmet ettiğini belirten İlgezdi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un ‘Koronavirüs nedeniyle tüm önlemleri aldık’ açıklamasına rağmen, huzurevlerinde görülen vaka sayısının 1030 civarında olduğunu kaydetti. Gamze Akkuş İlgezdi, huzurevlerinde Covid-19 tehdidine karşı gereken önlemlerin alınması için Meclis Başkalığı’na araştırma önergesi verirken, İzmir Narlıdere Huzurevi’nde 330 kişide Koronavirüs vakası tespit edildiğine ilişkin iddiaları da gündeme getirdi.

HUZUREVLERİNDE 1030 KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLDÜ

Covid-19 salgını kapsamında en riskli grupların başında yaşlıları görüldüğünün altını çizen İlgezdi, bugüne kadar basına yansıyan verilere göre huzurevlerinde görülen vaka sayısının 1030 olduğunu açıkladı.

Huzurevlerinde Koronavirüs vakalarının hızla arttığını vurgulayan İlgezdi, “Etiler'de özel bir huzurevinde 40'a yakın kişinin korona virüsü testinin pozitif çıktı. Bayburt Memnune Evsen Huzurevinde 27 huzurevi sakininin ve 8 kurum personelinin Covid-19 testi pozitif çıktı. İzmir Narlıdere’de bu hafta sonu 60’ı personel 270 huzurevi personelinde Koronavirüs çıktığı iddia edildi. Önlemler yeterli değil” dedi.

MECLİS ARAŞTIRMASI İSTEDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş huzurevlerindeki Covid-19 vakalarındaki artışın önüne geçilmesi için TBMM Başkanlığı’na Araştırma Önergesi vererek, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

AVRUPA’DA YAŞANAN KAYIPLARA İŞARET ETTİ

Avrupa ülkelerinde salgın nedeniyle en fazla kayıpların huzurevlerinde bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarda yaşandığına işaret eden İlgezdi şunları söyledi:

"Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi Başkanı Doktor Hans Kluge’nin “Avrupa bölgesindeki Koronavirüs kaynaklı tahmini ölü sayılarına baktığımızda, bunların yarısının bakım ve huzurevlerinde kalan yaşlı insanlar olduğunu görüyoruz. Nisan-Mayıs verilerine göre Fransa’da en az 11 bin, İngiltere’de en az 15 bin, İspanya’da en az 16 bin, İtalya’da en az 8 bin yaşlı, bakımevlerinde hayatını kaybetmiştir. Amerika’da mayıs ortası itibariyle bakımevlerinde hayatını kaybeden kişi sayısı 10 bini geçmiştir. Avrupa’da ve Dünyada yaşanan huzurevi vaka ve ölüleri göz önüne alındığında ülkemizde de daha sıkı tedbirler alınmadığı sürece huzurevlerinde yeni vaka ve ölümlerin ortaya çıkacağı açıktır.”

BAKANLIK TARAFINDAN ALINAN TEDBİRLER YETERSİZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un ‘huzurevleri ile ilgili Koronavirüs nedeniyle tüm önlemleri aldık’ açıklamasına rağmen, artan vaka sayılarının alınan tedbirlerin yetersizliğini ortaya koyduğunu kaydeden İlgezdi, “Huzurevlerinde ortaya çıkan vakalar kamuoyu ile şeffaf biçimde paylaşılmadığı için gerçek sayı bilinmemektedir” diye konuştu.

İlgezdi, huzurevlerinde barınan yaşlıların pandemi sürecinde yaşam haklarının korunması için hükümetten, bir an önce etkin mücadele yol haritasını belirleyerek, bu konuda verdiği araştırma önergesine destek olunmasını da istedi.