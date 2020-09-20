CHP’li İlgezdi: 'Salgın kontrolden çıkıyor!'

20 Eylül 2020 Pazar, 05:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, koronavirüs salgınının Türkiye genelinde artış eğiliminin kaygı verici boyutlara ulaştığına işaret ederek “Salgın kontrolden çıkıyor. Ankara’da durum o kadar kötü ki Ankara Şehir Hastanesi’nde normalleşme döneminde yalnızca 3. kule pandemi hastanesiyken şu an 1. ve 2. kule de pandemi hastanesi oldu. Odalar iki kişiliğe çıkarıldı, Numune Hastanesi’nin bir kısmı tekrar açılarak hasta kabulüne başlandı ama yine yetmediği için şimdi de çocuk hastanesine yetişkin Covid-19 hastaları yatırılmaya başlandı” açıklamasında bulundu.

İNSANÜSTÜ ÇALIŞMA

İlgezdi, “Uzmanlar, ekim - kasım gibi durumun daha da kötüleşeceğini ifade ediyor. Sağlık çalışanları arasında ölümler ve bulaşma oranları sürekli artmaya devam ediyor. İnsanüstü bir çalışma ile 7 aydır çalışan hekimler ve sağlık çalışanları bu şartlarda daha ne kadar çalışabilecekler? Bu çalışma temposu ve yaşananlar hekimlerde ve sağlık çalışanlarında psikoloji bırakmamaktadır. Sağlıkçılar tükenmişlik içinde hizmet vermeye çalışıyorlar. Bu süreçte yaklaşık 800 istifa gerçekleşti” dedi.