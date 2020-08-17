CHP’li İlgezdi’den salgın uyarısı: Tiyatrocular için fon kullanılmalı

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Tiyatrocuların seslerini duyurmak için 16 gün boyunca yaptığı susma eylemine destek veren İlgezdi; “Tiyatrocular için Kültür ve Turizm Bakanlığı hiçbir şey yapmadı. Yapmamaya da devam ediyor. CHP olarak daha nisan ayında tiyatrocular ve diğer sanat emekçileri için gerekli desteğin zaten bakanlıkta olduğunu ortaya koymuştuk. 2017 yılı itibarıyla özel kopyalama harcında biriken 320 milyon TL var. Bu rakam 2020 itibarıyla daha da arttı. Bu para kullanılsa, tiyatrocular ve sanat emekçileri bu süreci atlatabilecekti. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıların dertleri ile uğraşmak istemediği için sanatçılar çok zor durumda kaldı” diye konuştu.

Fondaki paranın tiyatrocular için kullanılması yönünde çağrı yaptıklarını ancak yanıt alamadıklarını kaydeden İlgezdi tiyatroların elektrik, doğalgaz, su gibi faturalarının 2021 Ocak ayına kadar dondurulması gerektiğini belirterek, “2021 Ocak ayına kadar tiyatroların salon kiraları devlet tarafından karşılanmalıdır. Tiyatrolarda çalışan personellerin maaşları ve SGK primleri 2021 Ocak ayına kadar devlet tarafından ödenmeli, prim borçları ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır” dedi.