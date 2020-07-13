CHP'li İlhan Kesici'den istifa iddialarına yanıt
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, istifa ederek yeni parti kuracağı iddiaları üzerine açıklama yaptı.
CHP'li İlhan Kesici'nin Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy ile yaptığı söyleşinin yankıları sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun aldığı Fatih tablosunun sahte olduğunu iddia eden Kesici'nin sözleri büyük yankı uyandırdı. Kesici, istifa ederek yeni parti kuracağı iddiaları üzerine açıklama yaptı.
Twitter üzerinden açıklama yapan Kesici, şu ifadeleri kullandı:
"Hakkımda çıkan CHP'den istifa ederek yeni bir parti kuracağım yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamu oyunu bilgilendirme gereği hissettim"
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