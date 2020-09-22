CHP'li isimler, TBMM Başkanı Şentop ile Berberoğlu'nun durumunu görüştü
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile Berberoğlu'nun durumunu görüşmek için TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "En makul olanı, TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop'un, Enis Berberoğlu’nu göreve davet etmesidir. Diğer bir usul ise Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının TBMM Genel Kurulunda okunmasıyla daha önce Meclis'te okunan kararın kendiliğinden yok hükmünde olduğunun tespitidir." dedi.
Görüşme sonrası Mecliste basın toplantısı düzenleyen Altay, Anayasa Mahkemesinin, Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı ele aldıklarını aktardı. Berberoğlu'nun hak ihlaline uğradığını ifade eden Altay, "Anayasa Mahkemesinin yazacağı gerekçe 'bundan sonra ne olacak?' sorusu için tarihi ve büyük bir öneme sahip. Aynı şekilde Anayasa Mahkemesinin hak ihlali saydığı Yargıtay 16. Ceza Dairesinin verdiği kararını nasıl ve ne kadar hızlı değerlendireceği de çok önemli. Bundan sonra ne olacağı ve sürecin şeffaflaşması açısından gerekçeli kararı çok önemli buluyoruz." diye konuştu.
"ANAYASANIN 153. MADDESİNİN SON FIKRASI HEPİMİZ İÇİN YOL GÖSTERİCİ"
Altay, Berberoğlu'nun durumuyla ilgili bir diğer önemli hususun, nasıl bir usulün ihdas edileceği konusu olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
"İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Geçmişte böyle usul ihdası konusunda ilkler yaşanmıştır. Burada nasıl bir usul ihdas edileceği konusunda öncelikle Anayasa'nın 153. maddesinin son fıkrasının hepimiz için yol gösterici olması gerekir. Bu çerçevede Berberoğlu’nun Meclis'te hak ettiği görevine tekrar başlaması lazım. En makul olanı TBMM Başkanı Sayın Şentop'un Berberoğlu’nu göreve davet etmesidir. Diğer bir usul ise Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının TBMM Genel Kurulunda okunmasıyla daha önce Meclis'te okunan kararın kendiliğinden yok hükmünde olduğunun tespitidir. TBMM Başkanlık Divanın başka yollara da başvurabilir."
Geciken adaletin adalet olmadığını dile getiren Altay, Berberoğlu'nun mağduriyetlerinin giderilmesi ve bir an önce TBMM'deki temsil görevine dönmesi gerektiğini kaydetti.
TBMM Başkanı Şentop'un menfi bir tutum içinde görmediklerini vurgulayan Altay, "Sayın Şentop'un elbette bir hukukçu olarak yeni bir usul ihdas edileceği için ince eleyip sık dokumasına bir itirazımız olmayacaktır. Öyle anlaşılıyor ki Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararından sonra Sayın Başkanımızla yine görüşmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.
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