CHP'li Kaftancıoğlu'ndan, şehit polis memuru Erkan Gökteke'nin ailesine ziyaret
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bağcılar'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'nin ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.
İstanbul Bağcılar ilçesi Yüzyıl Mahallesi'nde silahlı saldırı sonucu polis memurları Erkan Gökteke göğsünden, Yunus Nacar ise kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı polislerden Erkan Gökteke tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, saldırının ardından Bağcılar İlçe Başkanı Murat İmrek ile birlikte şehit polis memuru Erkan Gökteke'nin Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyerek ederek başsağlığı diledi.
Kaftancıoğlu daha sonra yaralı polis memuru Yunus Nacar'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
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