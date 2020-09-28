CHP'li Kaplan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı göreve davet etti

28 Eylül 2020 Pazartesi, 12:37

CHP Gaziantep Milletvekili Eczacı İrfan Kaplan, Sağlık Bakanlığı tarafından COVİD-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde yapılacak ek ödeme usul ve esasları yayınladığı yönetmelik ve düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaplan “Canını dişine takıp, gece gündüz hizmet veren sağlık çalışanları yine adaletsizliğe uğramıştır. Din Hizmetleri %100 döner sermaye alırken, sağlık çalışanların %50 bile döner sermaye almaması kelimenin tam anlamıyla sağlık çalışanlarına verilen cezadır. Yüzlerce sağlık çalışanımızı COVİD-19 mücadelesinde yitirdik. En yüksek riskle ve tehlikeyle halk sağlığına hizmet veren sağlık çalışanlarımıza yapılan yeni düzenlemenin kabul edilir bir tarafı yoktur” diye ifade etti.

“YÜZDE YÜZ RİSKLE ÇALIŞAN GRUBA YAPILAN EK ÖDEME YÜZDE 50 DAHİ DEĞİL!"

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün “Covid-19 Pandemisi İl Sağlık Müdürlüklerine ek ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar” adlı genelgesine göre Covid-19 servisi dışında tabip dışı çalışan Profesöre % 16 ödeme yapılacakken, din hizmetleri görevlilerine % 100 ek ödeme yapılmasının akla mantığa sığmadığını ifade eden Milletvekili Kaplan: “7 aydır neredeyse her gün bir sağlık çalışanımızı COVİD-19 mücadelesinde yitiriyoruz. 7 aydır ailelerini görmeyen hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız var. Sağlık yardımcı personellerimiz bu süreçte aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Sağlık anlamında en yoğun mesaiyi veren, en yüksek riskle hizmete devam eden sağlık çalışanlarımız gün geçmiyor ki yeni bir şiddet haberiyle gündeme gelsin. Sözlü ve fiziksel şiddeti gören sağlık çalışanlarımız, ayrımcılığı gören sağlık çalışanlarımız, yetersiz ekipmanlarla, yetersiz beslenmeyle hizmeti veren sağlık çalışanlarımızken sadece ek ödemenin %100 verildiği kesim değil. En büyük yük onların sırtındayken, bu haksız, adaletsiz ve yanlış düzenleme onlar kadar, bizim de zorumuza gidiyor. Sağlık Bakanlığı eşit, adil ve doğru bir ek ödeme yapmak zorundadır. Bu zorlu dönemde en çok değer görmesi gereken sağlık çalışanlarımız iken ne yazık ki en çok sözlü ve fiziksel şiddet görenler oluyor” dedi.

“SAĞLIK BAKANI’NI GÖREVE DAVET EDİYORUM”

Genelgeye göre, Doktor Öğretim Üyesi % 15, Asistan ve Araştırma Görevlisi % 47, Eczacı % 70, Uzman Eczacı %50, Sağlık Hizmetleri % 66, Lisansiyer %63, Genel İdare Hizmetleri % 89, Yardımcı Hizmetler-Din Hizmetleri % 100, Tıpta Uzmanlık Mevzuatına Göre Uzman olanların %39 ek ödeme alacağının altını çizen Kaplan, “Bu yüzde dilimlerindeki adaletin neye göre, kime göre, hangi hizmete göre belirlendiğini anlamak mümkün değil.

Ancak bu listedeki yüzdelikleri gören ve vicdanı olan herkesin, bu genelgeyi doğru bulmadığı ve ne kadar haksızlık olduğunu söylemesi zor değil. Biz istiyoruz ki sağlık çalışanlarımız eşit, adil ve hak ettikleri şartlarda çalışsın ve yaşasın. COVİD-19 ile burun buruna çalışan, her türlü tehlike ve riske rağmen görevlerini layığıyla yerine getiren sağlık çalışanlarımızın haklarının iyileştirilmesi, adalet esaslı bir ücret verilmesi ve genelgenin hakkaniyetli bir şekilde yeniden düzenlenmesi için Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin KOCA’yı göreve davet ediyorum” dedi.