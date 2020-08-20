CHP’li Karabıyık’ın Covid-19 Salgını ve Eğitim raporuna göre maske ve temizliğin yetmeyeceği görüldü

20 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, hazırladığı “Covid-19 Salgını ve Eğitim” başlıklı raporunda, pandemi koşullarında öğrencilerin sağlıklı bir şekilde eğitim-öğretime devam edebilmesi için en az 57 bin dersliğe ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekerek bu konuda gerekirse TOKİ ile yerel yönetimlerin işbirliği yapması gerektiğine işaret etti.

CHP’li Karabıyık, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına sunduğu “Covid-19 Salgını ve Eğitim” başlıklı raporda, “Eğitim alanında kalıcı ve ciddi tedbirler alınmamıştır. Alınan tedbirler bazı okulların dezenfekte edilmesinden öteye gitmemiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Karabıyık, “Maske, mesafe ve temizlik üçlemesi ile eğitimin sorunlarının çözülemeyeceği görülmelidir. Bunların yanı sıra ek kaynak, derslik ve personel atamasının yapılmadığı sürece eğitim sorunlarının çözülmesi mümkün değildir” görüşünü dile getirdi. Karabıyık, çalışmasında şu bilgilere yer verdi:

- 57 bin dersliğe ihtiyaç var: Tüm okulların tekli eğitim-öğretim yaptığı varsayıldığında; derslik başına 26.40 öğrenci düşüyor. Eğitim Yapıları Mimari Proje Hazırlanması Genel İlkeleri’ne göre derslikler ilkokullarda öğrenci başına 1.60 metrekare; ortaokul ve liselerde ise 1.85 metrekare alan düşecek şekilde yapılıyor. Buna göre 30 öğrencili bir ilkokul sınıfının 48 metrekare olması gerekirken sınıflarda 12 öğrenci bulunması ve ikili eğitim-öğretim yapılması koşulu ile 57 bin 340 dersliğe daha ihtiyaç duyuluyor

- 34.2 milyar TL bütçe lazım: Başka bir deyiş ile 24 derslikli 2 bin 389 okulun yapılması için 34 milyar 920 milyon TL bütçe gerekiyor. Derslik sorununun çözülmesi için gerekirse derslik yapımı için bağış kampanyası yapılmalı. Kampanya ile birlikte TOKİ ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle hızla bir şekilde derslik yapılması sağlanmalı.

- İnternet erişimi yeterli değil: Uzaktan eğitim kapsamında kullanılan internet ve televizyona bazı öğrencilerin erişiminde sıkıntılar yaşanıyor. Devlet okullarında bulunan öğrencilerin yaklaşık yüzde 20’sinin internete erişimi, yüzde 5’inin ise televizyona erişimi bulunmuyor. Bu, internet erişiminde sıkıntı yaşayan öğrenci sayısının 3 milyon, TV’ye erişmekte sıkıntı yaşayan öğrenci sayısının ise 750 bini bulduğunu gösteriyor.