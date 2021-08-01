CHP'li Karaca: Aileyi ayağına getirttiler, devlet yangına müdahale etmiyor

01 Ağustos 2021 Pazar, 16:02

Türkiye hâlâ ülkenin birçok yerinde ortaya çıkan ve söndürülemeyen yangınlarla mücadele ediyor. Birçok insan ve hayvan yaşamını yitirirken çok sayıda orman yok oluyor. Yurttaşlar evlerini tahliye etmek zorunda kalıyor.

Orman yangınlarının çıktığı ve hâlâ söndürme çalışmalarının tamamlanmadığı ilçelerden biri de Marmaris.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün orman yangınlarının yaşandığı bölgelerden Marmaris’te yaptığı incelemelerin ardından bölgede insanlara otobüs üzerinden çay dağıtımı yapmış ve Marmaris’teki yangında yangın söndürme ekiplerine su taşırken yaşamını yitiren Şahin Akdemir'in ailesi ile görüşmüştü.

AKP’nin resmi Twitter hesabından Akdemir’in ailesinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edildiğine dair bir paylaşım yapılmıştı ancak paylaşılanın aksine ailenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayağına getirildiği öne sürülmüştü.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akdemir ailesiyle görüşmesinin perde arkasını ve orman yangınlarındaki ihmalleri Cumhuriyet'e anlattı.

"FOTOĞRAF ÇEKTİRİP AİLEYİ EVİNE GÖNDERMİŞLER"

Yangın bölgelerini ziyaret eden CHP'li Karaca, "Biz dün hem Marmaris'teki hem Köyceğiz'deki orman yangınında zarar gören vatandaşlarımızı ve yangın bölgesini ziyarette bulunduktan sonra ilçe başkanımız, il başkanımız, parti meclis üyemiz, Samsun ve Muğla milletvekilimiz ile yangında yaşamını yitiren Şahin Akdemir'in ailesini ziyaret etmek için Sazak Köyü'ne gittik.

Anne ve babaya başsağlığı dilemek için gittiğimizde Akdemir'in akrabaları, anne ve babanın Cumhurbaşkanlığından kalabalık bir ekibin geldiğini ve 'kalkın sizi Cumhurbaşkanı'nın yanına götüreceğiz' dediklerini söylediler. Birkaç sefer babayı aradık ancak Cumhurbaşkanıyla görüşecek diye telefonu yanına vermediklerini öğrendik.

Bu sabah babayla görüştüm. Aileyi dün akşam saat 16.00 gibi almışlar bu sabaha karşı 02.00 gibi bırakmışlar.

Cumhurbaşkanının ekibi aileyi önce bir otele götürmüş. Aile orada bekletildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına, öğretmen evine götürmüşler. Cumhurbaşkanıyla ayakta birkaç fotoğraf çekimi sonrası aileyi evlerine göndermişler" ifadelerini kulandı.

"BÜTÜN BÜROKRATLAR ERDOĞAN'IN ETRAFINDAYDI"

Erdoğan'ın Marmaris ziyaretindeki detaylara da dikkat çeken Karaca, "Burada yangın kendi kendine sönmediği sürece devletin yangını söndürmek gibi bir niyeti yok. Dün Cumhurbaşkanı buraya geldi, bütün bürokratlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafındaydı. Buralar kaderine terkedilmişti. Biz ulaşmaya çalıştığımız yetkililere ulaşamadık. 3-5 tane helikopter ancak vardı. Cumhurbaşkanı geldikten sonra onlar da görünmez oldu. Bugün ise havada sadece 1 tane helikopter görebildik, başka hiçbir şey göremedik. Buralar kaderine terkedilmiş durumda, becerisizlik diz boyu, iş bilmezlik diz boyu. Gerçekten bir kaos var, vatandaş kendi işini kendisi yapıyor " dedi.

Yangınların çıkış nedeninin tam olarak bilinmediğini söyleyen Karaca, TBMM'nin tatile girmeden önceki son günü 'Turizm Teşvik Paketi' kanunun çıkartılması ve bu kanunun dün yürürlüğe girmesinin orman yangınlarıyla bir tesadüf oluşturduğunu belirtti.

"YİNE AYNI SÖZLER VERİLİYOR"

Geçmişteki yangınlara dikkat çeken Karaca, "2007 yılında Güvercinlik'te denize nazır bir ormanda yangın çıkmıştı. Dönemin Turizm bakanı 'kesinlikle orada bir yapılaşmaya izin verilmeyecek, bir tek bina dikilmeyecek ve her yeri ağaçlandıracağız' demişti. Sonra orada 3 tane otel inşa edildi. Ağaç değil beton ormanı yapıldı. Şimdi onun orman olan diğer yarısı dün itibarıyla tamamen yanmış durumda. Biz de bu nedenle 'Turizm Teşvik Paketi' kanununa göre benzer bir yapılaşmanın olacağını düşünüyoruz. Yine aynı sözler veriliyor ancak vatandaş çok tepkili. Bu alanların beton ormanına ve ranta teslim edilmemesi için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

"BU KADAR VAHİM DURUMDA"

Karaca orman yangınlarına ilişkin ihmalleri şu sözlerle anlattı;

"Yangın belki doğal nedenlerle çıkıyor ama yangına bir müdahale yok. Devlet sadece seyrediyor. Biz burada bunu kendi gözlerimizle görüyoruz. Cumhurbaşkanı 16 uçak diyor ama burada sadece 1 uçak var. Dün Muğla'daki tüm ilçe başkanlarını aradık ancak toplamda sadece 1 uçağın olduğunu söylediler. Marmaris ilçe başkanımız da dün 'Yalvarırım buraya gelin, müdahale edin' diyerek sosyal medya hesabından sesini duyurmaya çalıştı. Buralar bu kadar vahim durumda."

"MARMARİS'İN ÇAYA MI İHTİYACI VAR?"

CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ise Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada orman yangınlarına müdahale edilmemesine şu sözlerle tepki gösterdi;

"3-4 gündür Marmaris yanıyor, Köyceğiz yanıyor, Bodrum yanıyor. Devlet sanki seyrediyor, yangının devam etmesini istiyormuş gibi bir izlenim var. Müdahale neredeyse sıfır. Marmaris için yeşil ve mavi deniliyordu. Yeşil kalktı, kara marmaris oldu. Cumhurbaşkanı Marmaris' gelip çay atıyor, böyle bir anlayış, böyle bir yaklaşım olur mu? Marmaris'in çaya mı ihtiyacı var yoksa yangının söndürülmesine mi? Biz bütün yangın olan bölgeleri vekillerimiz ve genel başkan yardımcılarımızla geziyoruz. Ancak müdahale edemiyoruz. Bizim görevimiz yetkilileri uyarmak, yetkilileri uyarıyoruz. Vatandaş uçak, helikopter istiyor, yangının bir an önce kontrol altına alınmasını istiyor ama maalesef yapılmıyor.

Şu an yangın kendi haline bırakılmış durumda. Bu orman yangınları kaderine terkedilmiş, devlet yetkilileri seyrediyor. Yangını söndürmek için yurttaşlar uğraşıyor. Köyceğiz'e gittiğimizde yurttaşların zincir oluşturarak 5 litrelik sularla yangını söndürmeye çalıştıklarını gördük. Yurttaşlar evlerini ve yerleşim alanlarını korumaya çalışıyor. "