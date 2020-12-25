CHP'li Karasu, BTS yöneticilerini hedef alan 'Çin treni' sürgününü sordu
CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, TCDD'de Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) yöneticilerine uygulanan baskıyı Meclis gündemine taşıdı.
“Çin ihracat treni” ile ilgili açıklama yapan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Sekreteri İsmail Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Ankara’dan Sivas’a tayin edildi.
Konuyla ilgili 23 Aralık günü açıklama yapan BTS Merkez Yürütme Kurulu, sosyal medyada etiketiyle paylaşım yapan sendika üyelerinin, TCDD tarafından mobbinge uğradığını, son olarak BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir’in Ankara’dan Sivas’a sürgün edildiğini duyurdu.
BTS yöneticilerine uygulanan baskıyı Meclis gündemine taşıyan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Karasu önergesinde ‘’Çin Treni’’yle ilgili gerçeği ortaya çıkaran BTS yöneticilerinin sürgün edildiğini vurgulayarak, ‘’Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) tarafından ortaya çıkarılmasının ardından ise sendika yöneticilerine yönelik, bakanlığınızca uygulanan baskı sonucu Genel Sekreteri İsmail Özdemir ile Genel Hukuk TİS ve İnsan Hakları Sekreteri Aziz Mustafa Şimşek görevlerinden el çektirilerek kendilerine başka bir görev tebliğ edilmiştir. Bunun ardından ise Genel Sekreter İsmail Özdemir, Sivas’ta Depo Müdürlüğü’ne tayin edilmiştir. Söz konusu görevlendirmenin ‘’sürgün’’ mahiyeti taşıdığı açıktır’’ ifadelerini kullandı.
'BASKI VE MOBİNG' İDDİASI
Karasu, Bakan Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:
1- Bakanlığınız hangi gerekçelerle İsmail Özdemir’i ve Aziz Mustafa Şimşek’i mevcut görevlerinden almıştır?
2- Bakanlığınız hangi gerekçelerle İsmail Özdemir’i Sivas’ta görevlendirmiştir?
3- “Çin’e ilk ihracat trenimiz yola çıkıyor” sloganıyla uğurlanan trenin kalkış noktası olan Çerkezköy’e dönüşünü ortaya çıkaran Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası yöneticilerine uygulanan baskı ve mobbing iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır?
4- Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 18. Maddesinde yer alan ‘’Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz.’’ maddesine aykırı işlemde bulunduğunuzu düşünüyor musunuz?’’
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'daki ambulans konvoyunun nedeni belli oldu
- AKP'li Çamlı'dan çirkin sözler
- Hepimizi süpürebilir
- MHP Genel Merkezi'nde ittifakı sarsacak görüntüler
- Batasuna ve Demirtaş davası farklı konular
- Evime dönüyorum yanıtı sosyal medyada yankı uyandırdı
- Engin Nurşani yaşamını yitirdi
- Bağlar bağlar bal gibi bağlar!
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması
- Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama
Video Haberler
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
- Metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
- Donan gölde mahsur kalan geyik böyle kurtarıldı
- Yılbaşında nerede olacaksınız? sorusuna yanıt verdi
- Güldür Güldür’den göndermeli “dekan atama” skeci
- Esnaf, destek beklerken zamla karşılaştı
- İsmet İnönü, 47'nci ölüm yılında mezarı başında anıldı
- İstanbul’un göbeğinde dubalı, sopalı ve bıçaklı kavga
- Süt ürünleri alırken dikkat! Hileler ortaya çıktı
- Kısıtlamada neden çıktınız? sorusuna küfürlü yanıt
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'daki ambulans konvoyunun nedeni belli oldu
- AKP'li Çamlı'dan çirkin sözler
- Hepimizi süpürebilir
- MHP Genel Merkezi'nde ittifakı sarsacak görüntüler
- Batasuna ve Demirtaş davası farklı konular
- Evime dönüyorum yanıtı sosyal medyada yankı uyandırdı
- Engin Nurşani yaşamını yitirdi
- Bağlar bağlar bal gibi bağlar!
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması
- Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama