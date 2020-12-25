CHP'li Karasu, BTS yöneticilerini hedef alan 'Çin treni' sürgününü sordu

25 Aralık 2020 Cuma, 17:47

“Çin ihracat treni” ile ilgili açıklama yapan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Sekreteri İsmail Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Ankara’dan Sivas’a tayin edildi.

Konuyla ilgili 23 Aralık günü açıklama yapan BTS Merkez Yürütme Kurulu, sosyal medyada etiketiyle paylaşım yapan sendika üyelerinin, TCDD tarafından mobbinge uğradığını, son olarak BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir’in Ankara’dan Sivas’a sürgün edildiğini duyurdu.

BTS yöneticilerine uygulanan baskıyı Meclis gündemine taşıyan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Karasu önergesinde ‘’Çin Treni’’yle ilgili gerçeği ortaya çıkaran BTS yöneticilerinin sürgün edildiğini vurgulayarak, ‘’Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) tarafından ortaya çıkarılmasının ardından ise sendika yöneticilerine yönelik, bakanlığınızca uygulanan baskı sonucu Genel Sekreteri İsmail Özdemir ile Genel Hukuk TİS ve İnsan Hakları Sekreteri Aziz Mustafa Şimşek görevlerinden el çektirilerek kendilerine başka bir görev tebliğ edilmiştir. Bunun ardından ise Genel Sekreter İsmail Özdemir, Sivas’ta Depo Müdürlüğü’ne tayin edilmiştir. Söz konusu görevlendirmenin ‘’sürgün’’ mahiyeti taşıdığı açıktır’’ ifadelerini kullandı.

'BASKI VE MOBİNG' İDDİASI

Karasu, Bakan Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1- Bakanlığınız hangi gerekçelerle İsmail Özdemir’i ve Aziz Mustafa Şimşek’i mevcut görevlerinden almıştır?

2- Bakanlığınız hangi gerekçelerle İsmail Özdemir’i Sivas’ta görevlendirmiştir?

3- “Çin’e ilk ihracat trenimiz yola çıkıyor” sloganıyla uğurlanan trenin kalkış noktası olan Çerkezköy’e dönüşünü ortaya çıkaran Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası yöneticilerine uygulanan baskı ve mobbing iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır?

4- Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 18. Maddesinde yer alan ‘’Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz.’’ maddesine aykırı işlemde bulunduğunuzu düşünüyor musunuz?’’