CHP'li Karayalçın'dan Muharrem İnce'nin sözlerine tepki: "Bir şantaj bu"

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 21:48

CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden partinin etkili isimlerinden Murat Karayalçın, Haber Global’de Senem Toluay Ilgaz’ın sorularını yanıtladı.

Görüşmeyi İnce krizi için değil, Kılıçdaroğlu'nu kutlamak için gerçekleştirdiklerini ifade eden Karayalçın, “Durum tam olarak kamuoyunda düşünüldüğü gibi değil. Öyleydi ama cumartesi günü Muharrem İnce’nin verdiği demeç durumun öyle olmadığını gösteriyor. Muharrem Bey ‘Ben bir parti kurmuyorum, hareket başlatıyorum’ dedi. Bir parti kurmuyorsa CHP’den de ayrılmıyor. Bu hareket muhtemelen ileride yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığı düşündüğü için. Ortada bir sorun olmadığı anlaşılıyor. Onun için bir girişimde bulunmanın da anlamı yok. Ben Sayın Genel Başkanı kutlamak için ziyaret ettim” dedi.

"ŞANTAJ KELİMESİ YANLIŞ ANLAŞILDI"

Karayalçın, İnce hakkında söylediği "şantaj" sözlerinın yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

"Ben CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olurum, olmazsam imzayla kampanya başlatırım şeklindeki bir açıklama, bir partilinin kullanacağı açıklama değil. Hele Sayın İnce gibi CHP'nin geleneklerini önemseyen bir siyasetçinin söyleyeceği sözler değil, bir şantaj bu" açıklamalarında bulunan Karayalçın, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada "Şantaj kelimesi yanlış anlaşıldı" dedi.

Karayalçın şu ifadeleri kullandı:

"Ben sözlerimin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Muharrem Bey hem partimiz için, hemde benim için çok kıymetli ve özel birisidir. Ben Muharrem Bey'in bir parti kuracağını düşünmüyorum. Kendisi parti kuracağını değil, hareket başlattığını söylüyor. Bu olabilecek bir şey. Biz her zaman birlik beraberlikten ve bir bütünlükten yanayız. Yeni bir parti kurmak yerine bir bütün halinde hareket etmek her zaman ilk hedefimizdir" dedi.

"MUHARREM BEY PARTİSİNE ŞANTAJ YAPACAK BİRİ DEĞİL"

İnce'nin parti kurmayacağını düşündüğünü söyleyen Karayalçın, "Muharrem Bey bir parti kurmayacağı için ortada bir sorun görmüyorum. Genel başkanla konuştuğumuzda da bir problem olduğunu hissetmedim. Muharrem Bey partisine şantaj yapacak biri değil" diye konuştu.

"İNCE'DEN RANDEVU BEKLİYORUZ"

Muharrem İnce'nin 13 Ağustos'ta yapacağı basın toplantısından önce görüşmek istediklerini söyleyen Karayalçın, "Zaten sayın İnce'yle kendisinin basın açıklamasından önce Hikmet Çetin ile beraber görüşmek istiyoruz. Şu anda kendisinden randevu bekliyoruz" açıklamalarında bulundu.