CHP'li Kaya, 'Adım Adım Ziya Selçuk Devirme Operasyonu'nu sordu

18 Eylül 2020 Cuma, 17:05

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları da aralarında olmak üzere MEB'te görev yapan bürokratların adlarının verilerek gündeme getirildiğini belirttiği yolsuzluk, rüşvet ve kumar iddialarını Meclis'e taşıdı.

Söz konusu iddiaların 'MEB’de Büyük Operasyon', 'Adım Adım Ziya Selçuk Devirme Operasyonu' benzeri başlıklarla haberleştirildiğini ve bunlarla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın gizli belgelerinin de paylaşıldığını belirten Kaya, "İlgili kişilerin, devlet memuru/bürokratı maaşıyla elde edilemeyecek büyüklükte mal varlığına sahip oldukları ileri sürülmektedir" dedi.

Kaya, konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması için TBMM’ye verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

1. Bakanlığınızın söz konusu yolsuzluk, rüşvet ve kumar iddiaları hakkında bilgisi var mıdır?

2. Yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili herhangi bir inceleme yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonucu ne olmuştur? İnceleme yapılmamışsa nedenleri nelerdir? İnceleme başlatılacak mıdır?

3. Yolsuzluk ve rüşvet olaylarında adı geçen Bakan Yardımcısı ve Bakanlık çalışanları hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa başlatılacak mıdır?

4. İddialar doğru değilse; Bakanlığınızı ve çalışanlarını itibarsızlaştıran, zan altında bırakan kişilerin tespit edilmesi için suç duyurusunda bulunulmuş mudur? Bulunulmadıysa, nedenleri nelerdir? Suç duyurusunda bulunulacak mıdır?

5. Teftiş Kurulu Başkanlığının koruması altında bulunan gizli soruşturma dosyaları internet sitelerine nasıl ve kimler tarafından servis edilmiştir? Konuya ilişkin herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa neden başlatılmamıştır? Soruşturma başlatılacak mıdır?