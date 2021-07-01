CHP'li Kaya Soylu'ya sordu: 'Alevi derneklerini ziyaret eden danışmanı mı?'

01 Temmuz 2021 Perşembe, 17:21

Kaya, AKP’nin MKYK yedek üyesi Ali Arif Özzeybek ve beraberindeki kişilerin kendilerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı olarak tanıtarak Alevi kurumlarını ve cemevlerini ziyaret ettiğine ilişkin iddiaları Soylu’ya sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi veren Yıldırım Kaya, “Soylu’nun danışmanı olduğunu söyleyen, ancak resmi danışman olmayan Ali Arif Özzeybek ve beraberindeki kişiler Alevi kurumlarını ve cemevlerini ziyaret ederek ‘Bir ihtiyacınız var mı?’ diye sormaktadırlar. Ziyaretleri yapan kişilerin İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilip gönderilmediği ve amacı netlik kazanmazken, esrarengiz ziyaretler Alevi vatandaşlarımızı tedirgin etmiştir” değerlendirmesi yaptı.

Kaya Soylu’ya şu soruları yöneltti:

- Alevi kurumları ve Cemevlerini ziyaret eden Ali Arif Özzeybek danışmanınız mıdır?

- Ali Arif Özzeybek resmi danışmanınız değilse, danışmanınız sıfatını kullanarak Alevi kurumlarını ve Cemevlerini ziyaret etmekteki amacı nedir? Ali Arif Özzeybek ve ilgili kişiler hakkında yasal işlem başlatılacak mıdır?

- Ali Arif Özzeybek resmi danışmanınız ise Alevi kurumları ve Cemevlerine danışmanınızı göndererek 'ihtiyaç' sordurmanız etik midir?

- Alevi vatandaşlarımızın yargı yoluyla kazandıkları hakları dahi verilmemişken, sözde danışmanların 'ihtiyaç' sorması ne anlama gelmektedir?

- Ali Arif Özzeybek ve beraberindeki kişileri Alevi kurumlarına ve Cemevlerine göndermekteki amacınız nedir?

- Bakanlığınız tarafından konuya ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapacak mısınız?

-Fotoğraftaki kişi: AKP’nin MKYK yedek üyesi Ali Arif Özzeybek