CHP'li Kenan Nuhut'tan yeni spor yasa taslağına tepki

08 Eylül 2021 Çarşamba, 11:33

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, iktidar partisi AKP tarafından hazırlanan ve spor dünyasının dar bir kesimi ile paylaşılıp kamuoyuna sır gibi saklanan yeni spor yasasına tepki gösterdi.



Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan her yeni yasa taslağının geniş katılımlı bir çalışma grubu tarafından kaleme alınması gerekliliğine dikkat çeken ve şeffaflık uyarısında bulunan Nuhut, "12 Eylül anayasasından ağzı yanan bizler, kapalı kapılar ardından 3-5 kişinin hazırladığı her yasaya karşıyız, dayatma spor yasasına hepten karşıyız" dedi.

Spor dünyasına işlevsellik kazandıracağız iddia edilen yeni spor yasası ile ilgili gelişmeleri medyadan ve fısıltı gazetesinden izlediklerini, spor dünyasına ayrıntılı bilgi verilmediğini, ana muhalefet ve muhalefet partilerinin görüşlerinin de doğru dürüst alınmadığını savunan Nuhut Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ ya çağrıda bulunarak, "Gelin bu yasayı hep beraber kaleme alalım, spor dünyasının ihtiyaçlarını belirleyelim, Türk toplumu en iyi şekilde nasıl spor yapar, spor dünyası nasıl yönetilir ortak akıl üretelim, yasayı yeniden gözden geçirelim" diye konuştu.

Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla yeni yasa sayesinde kulüplerin şimdiki dernekler kanunu çerçevesinden çıkartılıp anonim şirket gibi yönetileceğini öğrendiklerini belirten Nuhut, "Elbette eski yasa yetersiz. Neredeyse 100 yıldır yürürlükte olan yasanın biz de yenilenmesini istiyoruz. Özellikle kulüplerin en büyük sorunu mali yük konusuna çözüm bulmak zorunda olduğumuzu da biliyoruz. Kulüp yöneticilerinin kendi yönetim dönemlerindeki borçlardan sorumlu olmaları konusunu da değerlendirebiliriz, ancak gördüğümüz kadarıyla yasa yapıcı pozisyonundaki iktidar partisi ve bakanlık sadece 20 Süper Lig kulübünden aldığı üstün körü önerilerle bu yasayı kaleme almış. Türkiye'de 150'den fazla profesyonel kulüp, binlerce de amatör kulüp olduğu unutulmuş. Yasanın sadece 20 Süper Lig kulübünü kapsayacak şekilde kaleme alındığı iddiaları var. Sayın Bakan bu konuda çıkıp açıklama yapmak zorunda.

Ayrıca bu yasanın adı spor yasası ise sadece futbol üzerinden bazı değişikliklere gidemezsiniz. Ülkede basketten voleybola, halterden yüzmeye 60'ın üzerinde branş var. Yasa tüm Türk sporunu kapsamak zorunda" dedi.

Kenan Nuhut, özerklik konusuna da değindi ve şöyle konuştu:

"Yine kamuoyuna yansıyan iddialara göre anonim şirket görünümündeki kulüplerin bakanlık tarafından denetlenmesi söz konusu. Hani futbol özerkti. Dünyada söz sahibi Almanya, İtalya, Fransa'da, hükümetler, bakanlar mı denetliyor spor kulüplerini, yoksa özerk yapı içinde federasyon ve birlikler mi? Bu yasanın özerk spor anlayışına da zarar vermesinden çekiniyoruz.

Oysa AKP iktidarı bu yasayı bizden saklayacağına meclise getirse, TBMM'de grubu olan, olmayan tüm partilerin spor birimleri bu yasaya katkı sunsa kötü mü olur? Örneğin CHP'de spor bakanlığı görevinde bulunmuş, milletvekilimiz Erdoğan Toprak Bey yine Türkiye'de spor kurulu bulunan CHP grubundan, yine diğer partilerin sporcu, futbolcu kökenli isimlerinden görüş alınsa bunun kime ne zararı olur? Konuyu spor bakanının dikkatine sunuyorum."