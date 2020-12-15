CHP’li Kılıç: “Cumhurbaşkanı seçim kampanyasına bağış yapan FETÖ’cülerin dosyası kapandı”
CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın kampanyasına FETÖ’cülerin bağış yaptığını ve soruşturma dosyalarının kapatıldığını öne sürdü. Kılınç, “FETÖ soruşturmalarında adı geçenleri seçim kampanyalarınıza bağış yapmaları karşılığında, FETÖ’cülükten aklayan tutumunuzla güvenliği sağlayamazsınız” dedi.
Kılınç, TBMM Genel Kurulu’nda Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Savunma Sanayii Başkanlığı bütçeleri ile ilgili söz aldı.
Genel Kurul’daki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a seslenen Kılınç, 2018’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında bazı FETÖ’cülerin Erdoğan için açılan hesaba bağış yaptığını savunarak, “FETÖ soruşturmalarında adı geçenleri seçim kampanyalarınıza bağış yapmaları karşılığında, FETÖ’cülükten aklayan tutumunuzla güvenliği sağlayamazsınız” dedi.
" ‘PARTİLİ MİT’ GÖRÜNTÜSÜ VEREREK GÜVENLİĞİ SAĞLAYAMAZSINIZ"
Kılınç, şunları söyledi:
“Yıldız İstihbarat Teşkilatı’na özenerek, ‘partili MİT’ görüntüsü vererek, MİT’in dış ülkelerdeki faaliyetlerini miting meydanlarına malzeme yaparak, hak arama mücadelesi veren emekçilerin eylemlerini güvenlik sorunu haline getirerek güvenliği sağlayamazsınız" diyen Kılınç, sözlerini şöyle sonlandırdı:
“Muhalefet liderini, tehdit eden bir adli suçlunun isminin, MİT ile yan yana getirilmesine izin verildiğine” dikkat çekerek, “Yasal olmayan telefon dinlemelerini engellemek yerine telefonlarının dinlendiğini açıklayan muhalefet liderine cevap olarak ‘savcılığa şikâyet edin’ gibi ciddiyetsiz bir tavır ile güvenliği sağlayamazsınız."
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