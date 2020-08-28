CHP'li Köksal: Bu dernek hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değildir

28 Ağustos 2020 Cuma, 12:59

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, 10 yıldır ve üç dönemdir sürdürdüğü dernek başkanlığı görevinden istifa etti. Kumartaşlı, Afyonkarahisar’daki şehit aileleri ve gazilerden oluşan dernek üyeleriyle birlikte yaptığı istifa açıklaması sırasında “Burası benim evim gibiydi. Bu karar biliyoruz çoğu kesimi çok üzecek ama başta şahsım ve yönetimim olarak son günlerde yaşadığımız olaylar bizleri son derece olumsuz etkiledi. Bir gazi olarak sağlık durumlarımı da göz önünde bulundurarak bu kararı almış bulunmaktayız. Bu gün itibarı ile hakkımızda açılmış, devam eden bir soruşturma, dava herhangi bir işlem bulunmamaktadır. 15 gün önceki İl Dernekler Müdürlüğü denetlemesinde de son derece başarılı bir denetleme verdik. Bu vesile ile tüm şehit ailelerime gazilerimize saygılarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.



"BU DERNEĞİ DİĞER DERNEKLER GİBİ SİYASİ EMELLERİNİZE ORTAK EDEMEZSİNİZ"

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi’nde önünde Kumartaşlı’nın istifasına ilişkin açıklama yaptı. Köksal, “Buradaki herkes biliyor ama bilmeyenlere öğretelim: Şehit ne demek, gazi ne demek, şehit ana babası ne demek? Bu vatan bölünmez bütünlüğü için canını feda eden herkese ‘şehit’ denir. Bu vatan için canını ortaya koyup yaralanan, kimi zaman uzuvlarını kaybeden, kimi zaman da vücudunda şarapnel parçalarıyla yaşayanlara ‘gazi’ denir. Şehit ana babası olmak demek evladının kokusu için mezar taşına sarılmak demektir. Şehit evladı olmak demek, çalan her zilde ‘babam mı geldi’ diye kapıya koşmak demektir. İşte bu kahramanların ve yakınlarının bir çatı altında toplandığı yere Şehit Yakınları ve Gazileri Derneği’ denir. Bu derneğe üye olanlar; AKP’li, MHP’li, CHP’li, Sadaat Partili, İYİ Parti’li olabilir. Bu derneği diğer dernekler gibi siyasi emellerinize ortak edemezsiniz. Bu derneği; Okçular Vakfı, Deniz Feneri, İHH gibi kendi siyasi emelleriniz için kullanamazsınız. Bu dernek hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değildir ve asla olmayacaktır” diye konuştu.



"DERNEK YÖNETİMİ VE BAŞKANINA MOBBİNG UYGULANMIŞTIR"

Afyonkarahisar’ın önceki Valisi, şimdiki Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın mobbing yaptığı iddialarını gündeme getiren Köksal, “Şehit yakınları ve gazilere en çok onun zamanında mobbing uygulanmıştır” diyerek örnekler verdi. Dernek Başkanı Kumartaşlı’nın şehit cenazelerine alınmadığını, şehit taşıyan araçlardan indirildiği, şehit ailesine araç vermek için giderken bile ambulansa bindirilmediğini söyleyen Köksal, “31 Mart yerel seçimleri sonrası derneğe belediye tarafından verilen öğle yemekleri kesilmiştir. Derneğin aidat borcu olduğu gerekçesiyle icraya girdiğine ilişkin yazı gönderilmiştir. Şehit yakınlarına ücretsiz otopark verilmesi talebi reddedilmiştir. Şehit yakınları ve gazilere tanınan pozitif ayrımcılık hakkı resmen yok sayılmıştır. Bunun dışında yaşanan birçok baskı ve yıldırma girişimi olmuştur. Bunların sebebi derneği politize etmek ve arka bahçeleri haline getirmek istemeleridir. Bunda başarılı olamayınca dernek başkanı ve yönetimine mobbing uygulanmıştır” dedi.



"İDDİALARI ARAŞTIRIN"

Köksal, “Hiç kimse şehit yakınlarının üye olduğu bir derneğe mobbing uygulamaya kalkmasın. Bu derneğin arkasında ulusal kurtuluş savaşını başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları vardır. Bu derneğin arkasında Yunan işgalinde eziyete uğrayan ‘ya istiklal ya ölüm’ diye cepheye koşup, düşmanı silen Afyonkarahisarlı hemşehrilerim vardır. Bu derneğin arkasında askere kına yakılıp gönderen, canını bu vatana veren kınalı kuzular vardır. Bu derneğin arkasında şehit babalarının duvardaki fotoğraflarını görmek için gelen küçücük yavruların kocaman yürekleri vardır. Bu derneğin arkasında evlatlarını vatan için şehit vermiş analar vardır. Bu derneğin anasında babaların makur duruşu vardır” dedi. Köksal, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’e “Şehit yakınları ve gazilere hassasiyetine inanmak istiyorum. Şehit yakınları ve gazilerin uğradığı mobbingler ile ilgili bu olayın peşini bırakmayın. Defalarca seçimle gelmiş bu yönetimin, şehit aileleri ve gazilerin sevgisini umut ediyorum görüyorsunuzdur. Mobbing iddiaları üzerine gidin, araştırın. Zaten şehit yakınları, şehitlerimizi toprağa vererek üzülmüştür. Bir de bu olayı yok sayarak onları daha fazla üzmeyin” çağrısı yaptı.

