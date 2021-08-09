CHP'li Kuşoğlu'ndan Sürat Kargo'nun satışında büyük yolsuzluk iddiası: İlgili bakanları, TMSF yetkililerini uyarıyorum
CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, TMSF tarafından yapılan ihalede Sürat Kargo'nun 335 milyon 500 bin liraya satılarak kamunun zarara uğratıldığını dile getirdi.
CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sürat Kargo'nun satışına ilişkin yolsuzluk iddiasında bulundu.
Sürat Kargo'nun 335 milyon 500 bin liraya satıldığını belirten Kuşoğlu, "Şirketin değeri, 1 milyar 700 milyon liranın üzerinde yani 1,3 milyar liralık bir kamu zararı söz konusu. Ayrıca satış kararı usulsüz." diye konuştu.
"ÇOK BÜYÜK USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK VAR"
Sürat Kargo'nun geçen yıl 58 milyon lira kar ettiğini, bu yıl ise 130 milyon lira kar etmesinin beklenildiğini dile getiren Kuşoğlu, "Şirketin sürdürülebilir bir durumu var. Böyle bir durumda nasıl satış kararı alınıyor, bunun gerekçesi nedir? Bu, usulsüz bir işlem yapıldığını gösteren bir durum." değerlendirmesinde bulundu.
"Keyfine göre TMSF şirket satamaz." diyen Kuşoğlu, "Hem rakam olarak çok büyük bir yolsuzluk var, TMSF tarafından 1 milyar 700 milyon liralık bir şirket 335 milyon 500 bin liraya satılmış, kamu zarara uğratılmış hem de satılmaması gereken bir şirket usulsüz olarak satılıyor. Satışıyla ilgili olarak çok büyük yolsuzluk, usulsüzlük var. Birisine, ısmarlama olarak bu şirket veriliyor. İlgili bakanları, TMSF yetkililerini uyarıyorum, bunlarla ilgili acil cevap bekliyorum." ifadelerini kullandı.
"AÇIKLANMAZSA PAYLAŞACAĞIM"
Bülent Kuşoğlu, elinde farklı bilgilerin de olduğunu, bu konularla ilgili açıklama yapılmazsa bilgileri kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.
İlgili Haberler
- TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik’i satışa çıkardı
- İBB'den ihalelere “yeni mezun çalıştırma” şartı
- 2019’u zararla kapatan TEİAŞ’de özelleştirme öncesi yüz milyonlarca liralık kamera ihalesi yapıldı
- 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiyesini TMSF yönetecek
- CHP'li Yavuzyılmaz bu kez de TMSF Başkanı ve kurul üyelerinin maaşlarını ifşa etti!
Video Haberler
- Rusya'ya ait yangın söndürme uçakları Türkiye'de
- E-5’te takla atan araç kamerada
- Tehlikeli yolculuk kamerada
- Ziftte bulanmış kaplumbağa temizlenerek doğaya salındı
- Kuraklık nedeniyle flamingolar yer değiştirdi
- Karayolunda 21 metrelik tekneyi görenler şaşırdı
- Geldiği bisikleti bıraktı, çaldığı motosiklet ile kaçtı
- Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
- Köyceğiz dağlarının yoğun dumanı havadan görüntülendi
- Yol kenarındaki şüpheli poşet fünye ile patlatıldı
En Çok Okunan Haberler
- Busenaz eleştirilere yanıt verdi, Bürsin o tweeti sildi
- Bitcoin tarihi zirveye yürüyor
- Gazeteci olsan da burada çekim yapamazsın
- Kuzu'nun en yakınındaki isimden dikkat çeken iddia
- Peker'den tepki: 3-4 kişi haricinde kimse bilmiyordu!
- Zam ve dolar fırtınası geliyor
- AKP'li Yazıcı'nın oğluna ait şirkete şikayet yağıyor!
- Kılıçdaroğlu’nu kim fişledi?
- Kamu emekçisi sözleşmeye yakın
- Kabataş yalanını savunanlar hakkında suç duyurusu