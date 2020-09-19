CHP'li Milletvekili'nin arabasına saldırı

19 Eylül 2020 Cumartesi, 20:39

Kaboğlu'nun arabası Koşuyolu'nda gürültü yapan bir kafeyi şikayet ettiği için parke taşlarıyla parçalandı. "Şehir magandalarının yeni hedefi CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu oldu" diyen Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"Koşuyolu'nda sürekli gürültü yapan Sarışın Cafe'yi şikayet eden Kaboğlu'nun arabası kafenin sahibi ve müdürü tarafından parke taşıyla parçalandı. Arabanın camını kıran saldırganlar, taşı da arabaya bıraktı. Kaboğlu, iki gün önce gerçekleşen bu saldırı sonrası, aynı gün polise haber verdi. Polis, kamera kayıtlarını inceledikten sonra, kafe sahibi ile çalışanını gözaltına aldı. Savcılık, iki kişiyi adli kontrol şartıyla bıraktı. Adli Kontrol Pazartesi günü başlıyor."

KABOĞLU: TAM BİR ŞEHİR EŞKİYALIĞI ÖRNEĞİ

"Az önce ile konuştum" diyen Barış Yarkadaş, Kaboğlu'nun şunları aktardığını ifade etti:

"Barış Bey, tam bir şehir eşkiyalığı örneği ile karşı karşıyayız. Bu kafe, mahallede kural tanımıyor. Sürekli gürültü yapıyor. Uyarılarımız sonuç vermeyince, şikayet ettim. Evime gelip beni tehdit ettiler. İki gece önce ise kapıdaki arabamı parke taşları ile parçalamışlar. Kullandıkları taşı da arabanın içine atmışlar. Polis saldırganları gözaltına aldı. Adli kontrol şartıyla bırakıldılar. Mahalle halkı bugün dayanışma gösterdi ve saldırıyı kınadı. Ben de süreci takip edeceğim.'"