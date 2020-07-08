CHP'li Muharrem Erkek AKP'ye seslendi: Tarihe ihanettir

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 18:17

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avukatların ve muhalefetin itirazlarına rağmen Adalet Komisyonu'nda kabul edilen ve Genel Kurul'a getirilen 'çoklu baro' teklifini de eleştiren Erkek, “Adalet Komisyonu’nda da uzun uzun tartıştık, tarihe not düştük. Yine söylüyoruz bu teklif, bu ucube teklif savunmayı alçaltır” dedi.

Bağımsız ve tarafsız yargı isteniyorsa bağımsız ve tarafsız bir savunmanın şart olduğunu belirten Erkek, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer gerçekten siz baroları, savunmayı yargının kurucu unsuru olarak kabul ediyorsanız ki kanuna göre öyledir, bu teklifi derhal geri çekmelisiniz Cumhur İttifakı’na, Türkiye’yi yönetenlere sesleniyoruz; bu teklifi geri çekin çünkü bu teklif tarihe ihanettir, adalete ihanettir ve bu memlekete ihanettir

"Baroları bölmeyin, savunmayı ayrıştırmayın, parçalamayın. Barolar Birliği Başkanlığı ve 80 baro yazılı açıklama yapmasına rağmen bu teklifi dayattılar. Adalet Komisyonu’nda adalet tecelli etmedi, Adalet Komisyonu’nda adaletsizliği büyüttüler. Çünkü amaçları başka, amaçları yandaş barolar oluşturmak. Baroları zayıflatırsanız, baroları bölerseniz bundan vatandaş zarar görür.

“Mesleki etiğe uyarak, mesleki dayanışma içerisinde ve hukukun üstünlüğünü temel alarak. Çünkü hukukun üstünlüğü ve insan hakları temel ilkedir, hangi görüşten olursanız olun. Bunu yok edecekler, onun için diyoruz ki, geç olmadan ve yarın ‘kandırıldık yine’ dememek için bu teklifi Meclis’ten geri çekin."