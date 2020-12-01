CHP'li Muharrem Erkek koronavirüse yakalandı
CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
CHP'li Erkek, sosyal medya hesabından tomografi sonucu Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Erkek'in paylaşımı şöyle:
"Bugün çektirdiğim tomografi sonucunda Covid-19 pozitif çıkmıştır. Tedavim başlamıştır. Maske, mesafe ve diğer önlemlere uymaya özen gösterelim. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle."
ÇUBUK'TAKİ DURUŞMADAYDI
CHP'li Muharrem Erkek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimi ile ilgili dava için dün Çubuk'taydı. Erkek, Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmadan öğleden sonra ayrılmıştı.
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