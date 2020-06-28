CHP'li Muharrem İnce: 'Hamzaların, Ebubekirlerin ilave maaşları için para lazım'
400'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi. CHP'li Muharrem İnce, durumu Twitter hesabından 'Hamzaların, Ebubekirlerin ilave maaşları için para lazım...' diyerek eleştirdi.
Twitter hesabından paylaşım yapan CHP'li Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı:
"400 ürüne ek gümrük vergisi gelmiş. İneğe merada otlama vergisi, benim gibi saçı olmayanlara peruk vergisi, çocuklara oyun konsolu vergisi, radyolu duşakabine TRT vergisi, sigara tiryakilerine günah vergisi. Say say bitmez, Hamzaların, Ebubekirlerin ilave maaşları için para lazım"
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