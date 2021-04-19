CHP'li Mümtaz Şenel'den soruşturma açıklaması

19 Nisan 2021 Pazartesi, 17:11

Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel bugün yaptığı açıklamada, 14 Haziran -29 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılan “Uluslararası Dünya Mirasları Turizm Delegeleri” kapsamında Türkiye’den 387 vatandaşın yurt dışına gönderildiğini söyledi. ERASMUS ve Avrupa Birliği Eğitim Öğretim Gençlik ve Spor Programı kapsamında üç farklı grup halinde yurt dışına giden 387 kişiden 23’ünün gri hizmet pasaportunu belediyeye teslim etmediğini bildiren Şenel, eski Belediye Başkanı Nuri Özbek döneminde gerçekleşen olayla kendisinin bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Şenel’in açıklaması şöyle:

“Bugün basında belediyemizin insan kaçakçılığı yaptığına dair asılsız haberler çıkmış. Asılsız haberlerin belediyemizle ilgisi alakası yoktur. Bahsi geçen olayın aslı şudur, benden önceki dönemde Belediye Başkanlığı yapan Nuri Özbek’in döneminde Belediye Meclisi’nin aldığı kararla yurtdışına gönderilmek üzere 397 kişi için görev pasaportu istenmiş. Ancak 10 kişinin görev pasaportu verilmesi sakıncalı olduğundan 387 vatandaşımız belediyenin aldığı gri pasaportla İtalya, Roma’ya Avrupa Birliği ERASMUS kapsamında yurt dışına gitmiştir. Bu 387 kişiden 23 kişi pasaportunu getirip belediyemize teslim etmemiş, bunlarla ilgili liste elimizdedir. 364 vatandaşımız aldıkları gri pasaportları belediyemize teslim etmişler. O günün şartlarında ne yapıldığını biz bilmiyoruz. Ancak Yeşilova Belediyesi’nde 03.04.2019 tarihinde görevi teslim aldığımızdan beri belediyemizde yurtdışına göndermeyle ilgili bir işlem yapılmamış. Başkanlığımın bu konuyla hiçbir ilgisi alakası yoktur.

ÜÇ DEFA YURTDIŞINA İNSAN GÖNDERİLMİŞ

Belediyenin üç farklı tarihte yurt dışına vatandaş gönderdiğini belirten Şenel, “ERASMUS ve Avrupa Birliği Eğitim Öğretim Gençlik ve Spor Programı’na belediyemizi temsilen 3 defa vatandaş gönderilmiş. Bu vatandaşlardan birinci partide 107, ikinci partide 113, üçüncü partide de 177 olmak üzere toplam biraz önce verdiğim rakamda insan gitmiş. Basından öğrendiğimize göre bu konuda müfettiş görevlendirildiğini duyduk. Belgelerimiz hazır gelen müfettişlerimize bunları teslim edeceğiz” dedi.