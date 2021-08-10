CHP'li Murat Bakan: Ege Üniversitesi'nin anjiyo ünitesi 6 aydır kapalı!

10 Ağustos 2021 Salı, 09:56

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim dalında mevcut olan anjiyo ünitesinin 6 aydır çalışmadığı, cihazların onarılmaması nedeniyle acile başvuran ve kalp krizi tanısı konulan hastaların, başka hastanelere sevk edildiği ortaya çıktı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan konuyu Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

“Ege Üniversitesi gibi köklü bir üniversitede Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim dalında mevcut olan anjiyo ünitesinin 6 aydır çalışmadığı, cihazların onarılmadığı doğru mu?” diye soran CHP’li Murat Bakan, konuya dair açıklama istedi. Ayrıca, Ege Üniversitesi anjiyo ünitesindeki arızanın giderilmemesi veya yeni cihaz alımının yapılmamasının gerekçesini de sordu.

'BU NASIL GÖZA ALINIR'

CHP’li Bakan, “Ege Üniversitesi gibi köklü bir üniversitede böyle bir şey yaşanılması inanılır gibi değil. Böyle hayati bir ünitenin nasıl aylarca kapısına kilit vurulabilir? Cihazların onarılmasına nasıl bütçe ayrılmaz? En önemlisi de bu durum müdahale süresini uzattığı için insanların hayati riskini arttırıyor. Bu nasıl göze alınabilir? Rektör Necdet Budak da Sağlık Bakanı da bunu izah etmeli ve derhal harekete geçmeliler. Hem hiçkimsenin hayatı böyle riske atılamaz hem de Ege Üniversitesi bu duruma düşürülemez ve bu şekilde anılamaz” diye konuştu.