CHP'li Murat Bakan’ın Gaziemir’deki nükleer atıklarla ilgili önergesine Bakan Kurum'dan yanıt geldi

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:46

TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, ‘İzmir’in Çernobili’ olarak bilinen, nükleer atıkların bulunduğu Gaziemir’deki eski kurşun ve döküm fabrikası alanını birçok kez Meclis gündemine taşımış, “Yağan yağmur sonrasında araziden dumanlar yükseliyor, toprağın için için yanıyor, çıkan duman halk sağlığı açısından çok büyük tehlike yaratıyor. Burası adeta zehir ve ölüm saçıyor. Yetkilileri bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz” diye çağrı yapmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP’li Murat Bakan’ın önergesine yanıt verdi.

‘KAMU KURUM VE KURULUŞLARIYLA ÇALIŞMALAR YAPILIYOR’

Yanıtta, "Sözkonusu alandaki tehlikeli atıkların yönetiminin atık üreticisinin sorumluluğunda olduğu" ifade edildi. "Sahada yapılacak temizlik çalışmaları için 2014 yılında ÇED Gerekli Değildir kararı verildiği, bu kararın mahkeme tarafından ÇED Olumlu kararı gerektirdiği gerekçesiyle ÇED Gerekli Değildir kararının iptaline hükmedildiği, 2017 yılında ise atıkların bertarafı için ÇED Olumlu karar verildiği aktarıldı. Üreticinin sorumluluğunda olan ayrıştırma ve bertaraf işlemlerinin hala yapılmamış olması sebebiyle alınacak tedbirlere ilişkin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalışmalar yapıldığı" belirtildi.

TOPLAM 5 MİLYON 439 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

Çevre ve Şehircilik Bakanı, 2007 yılında bu alanda kazı yapılarak tehlikeli atıkların belirlendiğini söyleyerek, gömülü atıklarla ilgili şirkete 2008 yılında 321 bin TL, 2013 yılında 5 milyon 79 bin 900 TL para cezası uygulandığını açıkladı, ayrıca, “Diğer yıllarda da 14 bin 578 TL ve 24 bin 307 TL idari para cezası uygulanmıştır” ifadesini kullandı.

‘KENTİN GÖBEĞİNDE, İNSANLARIN YAŞADIĞI ALANDA ÖLÜM SAÇILIYORSA SORUMLULUĞU DEVLET ÜSTLENMELİ’

CHP’li Murat Bakan, “Yıllardır yetkilileri harekete geçmeye çağırıyoruz. Yağan yağmur sonrasında araziden dumanlar yükseliyor, toprak için için yanıyor, çıkan duman halk sağlığı açısından çok büyük tehlike yaratıyor. Burası zehir ve ölüm saçıyor. Burada insanlar yaşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı’na 14 tane soru sorduk, sorularımıza yanıt alamadığımız gibi bugüne dek konuyla ilgili tatmin edici bir açıklama yapmadılar. Kamuoyunun da bildiği bir süreci sıralamış Bakan Bey yanıtında 2008 ve 2013 ile hangi yıllar olduğunu bilemediğimiz ‘diğer yıllar’ dedikleri yıllarda para cezası uyguladıklarını söylemiş. Bu idari para cezalarını uygulamış ama tahsil etmiş mi onu da bilemiyoruz." dedi.

Bakanın sorumluluğu atıkların sahibine attığına işaret eden Murat Bakan, "Ancak şu çok önemli; üreticinin sorumluluğunda olan ayrıştırma ve bertaraf işlemlerinin hala yapılmamış olması sebebiyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalışmalar yapıldığını ifade ettiler. Yönetmelik gereği bu atıkların sorumluluğu atıkların sahibinde olabilir ancak şu an ortada ne fabrika var ne de sahibi… Kentin göbeğinde, insanların yaşadığı bir alanda ölüm saçılıyorsa burada sorumluluğu devlet üstlenmeli. Bu bilinçle ve bu sorumlulukla hareket edilmesini bekliyoruz. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.