CHP'li Murat Emir: 160 milyon dolarlık EBA kredisi nereye gitti?

06 Ekim 2020 Salı, 12:19

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Milli Eğitim Bakanlığınca uzaktan eğitim için kullanılan ancak milyonlarca öğrencinin altyapı yetersizliği nedeniyle giriş yapamadığı EBA sistemini gündeme getirdi. Anlık olarak yalnızca 1 milyon öğrencinin giriş yapabildiği sistemle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yazılı soru önergesi yönelten Emir, Dünya Bankası'ndan alınan 160 milyon dolarlık krediyi hatırlattı. Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Bankası ile 'Türkiye Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim (SSDE) Projesi' kapsamında 160 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzalanırken Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan projenin 31 Ağustos günü başladığını ilan etti.

EBA’DA KAPASİTE SORUNU DEVAM EDİYOR

Proje ile anlık yalnızca 1 milyon kullanıcının aynı anda erişim sağlayabildiği EBA sisteminin kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. Ancak o tarihten bu yana proje ve sözleşmesi imzalanan kredi tutarına ilişkin kamuoyuna bilgi verilmedi. EBA sistemi, sık sık kapasite sorunlarıyla gündeme geliyor. Dünya Bankası'ndan tam da bu sorunun çözümü için kredi alındı ancak, halen bir gelişme yok."

NE ZAMAN TAM KAPASİTE ÇALIŞACAK

Emir, Selçuk'a yönelttiği önergesinde de şu soruları sordu:

"Dünya Bankası tarafından onaylanan kredi tutarı olan 160 milyon doların tamamı Milli Eğitim Bakanlığına aktarılmış mıdır? Proje kapsamında 160 milyon dolarlık tutardan bugüne kadar hangi hizmetler için ne kadarlık bir harcama yapılmıştır? Dünya Bankası'ndan 160 milyon dolarlık bir finans desteği sağlanmasına karşın, halen EBA sisteminde neden bir iyileştirilmeye gidilmemiştir? EBA sisteminin kullanıcı kapasitesinin ne kadar artırılması planlanmaktadır ve mevcut sistem, yeterli kapasiteye ne zaman ulaştırılacaktır?"