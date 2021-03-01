CHP'li Murat Emir: O gün ölümle burun buruna geldik
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete yönelik Çubuk'taki linç girişimi davasının ikinci duruşması yapıldı. Duruşmaya katılan, linç girişimi yaşandığı gün Çubuk'taki şehit cenazesinde olan Ankara Milletvekili Murat Emir, saldırının organize olduğunu ancak mahkemenin konunun üzerine gitmediğini söyledi. O gün yaşananları da anlatan Emir, "Ölümle burun buruna geldik" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Çubuk'taki linç girişimi davasının ikinci duruşmasına katılan Murat Emir, davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini söyledi. İşlenen suçun 'öldürmeye tam teşebbüs ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' olduğunu savunan Emir, "Savcılık başından beri bu davayı hafife aldı, sürüncemede bıraktı. Hiçbir tutuklu sanık söz konusu değil.
Hepimiz biliyoruz ki, özellikle Cumhurbaşkanı, MHP Genel Başkanı ve başka ilgililerin adeta bu olaydan keyif alan, azmettiren, sırtını sıvazlayan konuşmaları ve tavırlarından güç alan mahkeme de bu davayı hafife almak, kendiliğinden gelişmiş bir protesto gibi tanımlamak konusunda aceleci davrandı. dolayısıyla aslında burada bir yargılama yapılmıyor" ifadelerini kullandı. O gün yaşananları anlatan Emir, "Orada yıkılırsak linç edileceğimizi birkaç defa hissettim.Yani ölüm duygusuyla burun buruna geldik" dedi.
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