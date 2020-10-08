CHP’li Murat Emir: Şubat ayında vaka bildirimi yapılmış

08 Ekim 2020 Perşembe, 06:00

Türkiye’de resmi olarak ilk koronavirüs vakası 11 Mart 2020’de bildirilirken CHP Milletvekili Murat Emir, uluslararası bir sağlık dergisinde Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci imzalı çalışmada, şubat ayında vaka olduğuna ilişkin bir yayın yapıldığını duyurdu.

Söz konusu çalışmanın skandalı ortaya koyduğunu kaydeden Emir, “Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de 11 Mart’ta ilk vakanın görüldüğünü açıklamıştı. Ancak yayımlanan bu çalışmadan Mersin’de şubat ve mart ayları arasında zatürree belirtisiyle hastaneye başvuran 24 kişiye COVID-19 pozitif tanısı konulduğunu anlıyoruz. Çalışmanın ayrıntılarına bakıldığında iki farklı ilacın bu kişiler üzerinde denendiğini ve Sağlık Bakanlığı’ndan izin alındığını da görüyoruz. Eğer Sağlık Bakan Yardımcısı, bu vakalar olmadığı halde varmış gibi uluslararası bir yayın yapmışsa bu, hem bilimsel bir suçtur hem de ayrı bir skandaldır. İktidar, inandırıcılığını ve güvenilirliğini yitirmiştir” dedi.

‘SEHVEN’ DEDİ SONRA SİLDİ

Birinci ise yaptığı yazılı açıklamada, “Makalede, sorumlu birinci yazar tarafından vakaların hastaneye yatış tarihleri sehven “mart-nisan” ayları yerine “şubat-mart” olarak yazılmıştır. Yine vaka lokasyonu olarak İstanbul ve Mersin yerine yalnızca Tarsus ifadesinin geçtiği tespit edilmiştir” dedi. Birinci, basit bir yazım hatası olarak niteledi. Ancak Birinci’nin sosyal medyadan yaptığı söz konusu açıklamayı bir süre sonra kaldırması dikkat çekti.

Emir, ayrıca Türkiye’deki kanserlerin genetik yapısının incelenmesi amacıyla 4 yıl önce başlatılan Genom Projesi’nde hiçbir adım atılmadığını kaydetti. 2016’da 13.6 milyon TL ödenek ayrıldığına dikkat çeken Emir, “Kur hesabı üzerinden 2.6 milyon dolarlık zarar var” dedi.