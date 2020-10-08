CHP’li Murat Emir: Şubat ayında vaka bildirimi yapılmış
Vaka verilerinin gerçeği yansıtmadığına ilişkin tartışmalar sürerken CHP milletvekili Emir, Bakan Yardımcısı Birinci’nin bir sağlık dergisindeki çalışmasını gündeme getirdi. Emir, “İlk vaka 11 Mart’ta bildirilmişti. Mersin’de 24 kişiye şubat ayında COVID-19 tanısı konulmuş” açıklamasını yaptı. Birinci ise “Sehven oldu” dedi.
Türkiye’de resmi olarak ilk koronavirüs vakası 11 Mart 2020’de bildirilirken CHP Milletvekili Murat Emir, uluslararası bir sağlık dergisinde Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci imzalı çalışmada, şubat ayında vaka olduğuna ilişkin bir yayın yapıldığını duyurdu.
Söz konusu çalışmanın skandalı ortaya koyduğunu kaydeden Emir, “Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de 11 Mart’ta ilk vakanın görüldüğünü açıklamıştı. Ancak yayımlanan bu çalışmadan Mersin’de şubat ve mart ayları arasında zatürree belirtisiyle hastaneye başvuran 24 kişiye COVID-19 pozitif tanısı konulduğunu anlıyoruz. Çalışmanın ayrıntılarına bakıldığında iki farklı ilacın bu kişiler üzerinde denendiğini ve Sağlık Bakanlığı’ndan izin alındığını da görüyoruz. Eğer Sağlık Bakan Yardımcısı, bu vakalar olmadığı halde varmış gibi uluslararası bir yayın yapmışsa bu, hem bilimsel bir suçtur hem de ayrı bir skandaldır. İktidar, inandırıcılığını ve güvenilirliğini yitirmiştir” dedi.
‘SEHVEN’ DEDİ SONRA SİLDİ
Birinci ise yaptığı yazılı açıklamada, “Makalede, sorumlu birinci yazar tarafından vakaların hastaneye yatış tarihleri sehven “mart-nisan” ayları yerine “şubat-mart” olarak yazılmıştır. Yine vaka lokasyonu olarak İstanbul ve Mersin yerine yalnızca Tarsus ifadesinin geçtiği tespit edilmiştir” dedi. Birinci, basit bir yazım hatası olarak niteledi. Ancak Birinci’nin sosyal medyadan yaptığı söz konusu açıklamayı bir süre sonra kaldırması dikkat çekti.
Emir, ayrıca Türkiye’deki kanserlerin genetik yapısının incelenmesi amacıyla 4 yıl önce başlatılan Genom Projesi’nde hiçbir adım atılmadığını kaydetti. 2016’da 13.6 milyon TL ödenek ayrıldığına dikkat çeken Emir, “Kur hesabı üzerinden 2.6 milyon dolarlık zarar var” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- İşte iki kez yaptırılıp yayımlanmayan anket
- İsmail Küçükkaya açıkladı: Fatih Portakal neden bıraktı?
- ABD'den S-400 açıklaması: Son derece endişeliyiz
- Ali Edizer'in önlenemeyen yükselişi!
- Akdeniz Üniversitesi rektöründen Böcek hakkında açıklama
- Verilen ilaçlar hangi ipuçlarını veriyor?
- RTÜK’ten Halk TV'ye yine ceza!
- Komşuları Özgü Namal'ın eşinin ölümünün ardından konuştu
- Akşener'den, İYİ Parti'de yaşanan krize karşı hamle
- AYM Başkanı'ndan 'Özel af' çıkışı
Video Haberler
- Bir anda ortaya çıktı! Hortum paniği kamerada
- Vicdansızlık! Yaşlı adama dehşeti yaşattı
- Mağazada talihsiz an!
- Pazarcıların tekmeli yumruklu yer kavgası kamerada
- Uzaktan eğitim için internet istiyorlar
- Gençlerin oyunu ölümle bitti!
- Yer: Kayseri...Gardıropta halıya sarılı halde yakalandı!
- Toplu ulaşımda dikkat çeken maske uyarısı
- Sürücüleri şaşkına çeviren olay! O anları hemen kaydetti
- Azerbaycan yurttaşının bu görüntülerine beğeni yağdı
En Çok Okunan Haberler
- İşte iki kez yaptırılıp yayımlanmayan anket
- İsmail Küçükkaya açıkladı: Fatih Portakal neden bıraktı?
- ABD'den S-400 açıklaması: Son derece endişeliyiz
- Ali Edizer'in önlenemeyen yükselişi!
- Akdeniz Üniversitesi rektöründen Böcek hakkında açıklama
- Verilen ilaçlar hangi ipuçlarını veriyor?
- RTÜK’ten Halk TV'ye yine ceza!
- Komşuları Özgü Namal'ın eşinin ölümünün ardından konuştu
- Akşener'den, İYİ Parti'de yaşanan krize karşı hamle
- AYM Başkanı'ndan 'Özel af' çıkışı