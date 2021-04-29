CHP'li Mürsel Alban, çiftçi başına sadece 300 lira destek verildiğini açıkladı
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan CHP'li Mürsel Alban’ın soru önergesine yanıt geldi. Alban, bakanlığın hesabına göre işletme başına sadece 300 lira destek verildiğini belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Mürsel Alan, Muğla’dan biraz daha büyük olan Hollanda’nın tarım ihracatının 100 milyar dolar olduğuna dikkat çekti.
CHP'li Mürsel Alban’ın soru önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl küçük aile işletmesi desteği kapsamında Muğla’da ÇKS’ye kayıtlı, bin 924 işletmeye, dekar başına 100 TL olmak üzere 5 bin 912 dekar alan için 592 bin 348 TL ödeme yapıldığını açıkladı.
Bu hesaba göre işletme başına sadece 300 lira destek verildiğini vurgulayan Alban, şu vurguyu yaptı: “Muğla ölçeğindeki bu örnek ülkedeki tüm çiftçilerin içine düştüğü durumun fotoğrafıdır. AKP iktidarı, pandemi sürecinde destekten mahrum ettiği tüm kesimleri, özellikle çiftçiyi bitirmiştir. Dünya genelinde tarımla uğraşanların sayısı artıyor fakat AKP, çiftçiyi topraktan kaçırıyor. Örneğin nüfusu 1 milyonu geçen Muğla’da çiftçi sayısı 27 binlerde. Bu bir Türkiye gerçeği.”
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