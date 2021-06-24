CHP'li Nazlıaka: 'Kız çocukları başlık parası gerekçesiyle gelir kapısı olarak görülüyor'

24 Haziran 2021 Perşembe, 14:10

Roman Hakları Derneği Başkanı Yücel Tutal ve dernek yöneticileriyle görüşen CHP'li Nazlıaka ve Taşkın, Ankara Altındağ’da faaliyet gösteren dernek hakkında bilgi aldı. Derneğin kısıtlı imkânlarla 160 kadar çocuğun yaşamına dokunduğunu ifade eden Nazlıaka, Ankara’nın Altındağ ilçesinde resmi rakamlara göre 20 yaş üstü 4916 yetişkin ve tahminlere göre de yaklaşık 1500 çocuk nüfusu bulunduğunu, toplam nüfusun da yüzde 40’ını Roman vatandaşların oluşturduğunu belirtti.

Nazlıaka, "Mahalledeki çocukların parka, kreşe, kütüphaneye, atölye çalışmaları için daha büyük bir mekana ihtiyacı var. Asıl iş yerel yönetimlere düşüyor. AKPli Altındağ Belediyesi Roman vatandaşlarımızı seçimden seçime hatırlıyor. O nedenle yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın öncülüğünde bir çözüm üreteceğiz. İlk seçimlerde iktidara geldiğimizde ise Romanlara Yönelik Eylem Planı’mızı hayata geçireceğiz” dedi.

Nazlıaka, Roman Hakları Derneği’nin tespitlerinden yola çıkarak mahallenin en önemli sorunlarını şu şekilde sıraladı:

İSTİHDAM, YOKSULLUK VE AYRIMCI TUTUM: Kazançları gündelik olması sebebi ile insanlar yoksulluk döngüsünden çıkamıyor. Pandemi süreciyle birlikte işsizlik katlanarak artmış ve aileler temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak noktaya gelmiştir. Ayrımcı tutum ve davranışlar; çocukları okuldan, yetişkinleri de toplumdan uzaklaşarak suça bulaşmasına zemin hazırlıyor. Roman çocuklar akran zorbalığından kaynaklı eğitime devam etmek istemiyor.

ERKEN YAŞTA EVLİLİK: Çocuklarda akran arası 12-16 yaş arası evlendirme sık görülüyor ve okulu terk edişler yaşanıyor. Kız çocukları başlık parası gerekçesiyle gelir kapısı olarak görülüyor.

OLUMLU ROL MODEL EKSİKLİĞİ: Kısıtlı bir çevrede hayatını geçirmeye çalışan çocuklar ve yetişkinler olumlu rol modellerden uzak kaldıkları için umutları ve hayalleri çok sınırlı. Aileler arasında okuma yazma bilen kişi sayısının çok az olması sebebiyle çocukların eğitim hayatına destek olacak kişi bulunmamaktadır.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ, SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞEMEME: Ailelerin ekonomik sorunlarından kaynaklı okula devamdan yoksun kalan öğrenciler, çocuk işçi olarak çalışmaktadır. Mahalledeki çocuklar genel olarak kâğıt toplama, dilencilik, ayakkabı boyacılığı, değnekçilik yapmaktadır. Mahallede yaşayan Romanların tamamına yakınının sağlık güvencesi bulunmamaktadır.

UYUŞTURUCU VE MADDE BAĞIMLILIĞI: Mahallede uyuşturucu ve madde bağımlılığı yaygın olarak görülmektedir. Okulların etrafında alkol kullanan kişilere çok yoğun şekilde rastlanmaktadır.