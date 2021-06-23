CHP'den İstanbul atağı! 39 ilçede saha çalışması yaptı

23 Haziran 2021 Çarşamba, 13:51

Saha çalışması kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin Fatih İlçe Başkanlığında partililerle kahvaltıda bir araya geldi. Ağbaba, 2019 seçimlerinde Fatih'te gezip dolaştıklarını kaydederek, "Çok az farkla kaybettik. Umarım önümüzdeki dönemde Fatih'i CHP yönetir. İstanbul nasıl ki CHP'yi hak ediyorsa Fatih de CHP'yi hak ediyor." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU'NUN YÖNETMESİ ÖNEMLİ"

Ağbaba şu değerlendirmeyi yaptı: İstanbul'un önemli bir kent. İstanbul önemli bir ilimiz. Dünyanın en güzel ili diyebiliriz. İçinden deniz geçen bir il göremezsiniz. İstanbul'un değerlerine sahip çıkmamız gerekiyor. Bu kente katkısı olan herkesin anılması gerekiyor. İstanbul'u Türkiye'ye armağan eden Fatih Sultan Mehmet'i rahmetle minnetle anmamız gerekli. Fatih bizim en önemli kilometre taşlarımızdan bir tanesi. Çağ açıp çağ kapatmış bir insan. Hepimizin Fatih Sultan Mehmet'e sahip çıkması gerekiyor. Çakmak çakmak gözleriyle bakıp 'Geldikleri gibi giderler' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ü de unutmamamız gerekiyor. Onların değerlerini de unutmamamız gerekiyor. O nedenle İstanbul'u CHP'nin, Ekrem İmamoğlu'nun yönetmesi önemli.

SAHA ÇALIŞMASI

Esenler'deki saha çalışmasına katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise ilk önce partisinin Esenler İlçe Başkanlığında partililerle kahvaltıda bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde, CHP'nin 100 yıllık birikimiyle tarımla esnafla işçilerle ilgili bütün projelerinin hazır olduğunu belirterek, "Bizim derdimiz AKP değil, bizim işimiz Türkiye. Biz Türkiye'yi ayrıştırmadan, biz birlik ve beraberlik içerisinde güçlü, bütün dünya tarafından itibarlı bir Türkiye'yi ne kadar zaman içerisinde tekrar inşa edebiliriz, bunu tartışıyoruz, bunu konuşuyoruz. Bunun için kadrolarımız var, bunun için yetişmiş insanlarımız, inançlı örgütümüz var" diye konuştu.