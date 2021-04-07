CHP'li Orhan Sümer o tabloyu paylaştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve Adana Milletvekili Orhan Sümer, Karabük'te esnafın sorunlarını dinledi. Ayakkabı dükkanına yapılan ziyarette işletmeci, "1974'ten beri burada esnafız. Bana 'aç mısın susuz musun' diye soran kimse yok" dedi.

ANKA
07 Nisan 2021 Çarşamba, 16:42
CHP'li Orhan Sümer o tabloyu paylaştı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer ve CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, Karabük esnafını ziyaret etti. Bir ayakkabı dükkanına yapılan ziyarette esnaf; dükkanın kendisine babasından kaldığını, babasının 1974 yılından beri kendisinin ise 1995 yılından beri esnaf olduğunu dile getirdi ve "Bize destek olan kimse yok" dedi.

Bakkal dükkanına yapılan ziyarette Orhan Sümer, "Saray'ın günlük masrafı eski parayla 11 trilyon. İki kişiye hizmet ediyor sadece. Saray'ın bir günlük masrafı buraya nakledilse esnafın sigortası biter, stopajı biter, esnafın bütün derdi biter" dedi. Bakkal esnafı "Destek bekliyoruz" diye yanıt verdi.

BAYAT EKMEK SATIŞI

Sümer’in ziyareti sırasında bir fırına asılan ilan ise dikkat çekti. Fırının camında “Ekmek 1.10”, “Bayat 0.70” yazması, vatandaşın ekonomik sıkıntısını gözler önüne serdi.

İşte o fotoğraf:


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