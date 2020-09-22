CHP'li Özel: MHP’nin yaptığı psikolojik şiddeti bugünlerde yaşananlardan ayrı görmüyoruz

22 Eylül 2020 Salı, 16:47

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipler Birliği'nin kapatılması yönündeki açıklamalarının, dün Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlıkçılara yönelik saldırıda etkisi olduğunu söyledi.

Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada MHP lideri Devlet Bahçeli ve MHP'li bazı siyasetçilerin TTB'nin kapatılması gerektiği yönündeki açıklamalarının sağlık çalışanları için psikolojik şiddet olduğunu ifade etti.

Özel, şunları söyledi:

"Dünkü fiziksel şiddeti MHP liderinin ve temsilcilerinin sağlık çalışanları üzerinde uyguladıkları psikolojik şiddetten de bağımsız görmüyoruz. Sağlık çalışanları ve TTB’yi birbirinden ayrıymış gibi gösterip TTB’yi terörize edenler ortaya çıkan bu tablodan mutlular mı bunu sormak lazım. 'TTB ayrı sağlık çalışanları ayrı' demek toplumdan gelen tepkiye mazeret üretmek demektir. MHP’nin yaptığı psikolojik şiddeti bugünlerde yaşananlardan ayrı görmüyoruz. Bu hedef gösteren söylemlerin çıktığı ağızlar kapatılsın. TTB’ye karşı düşmanlık sağlık emekçilerine karşı husumet içeren bu dil kapatılsın."







