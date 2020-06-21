CHP’li Özel ve Sertel: Çav Bella’nın sorumluları nerede?

21 Haziran 2020 Pazar, 16:56

İzmir’de cami hoparlörlerinden Çav Bella marşını çalan kişilerin olayın ardından 1 ay geçmesine rağmen hala bulunmadığını kaydeden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Soruşturma ne oldu? Sorumlular kim? Suçlular nerede?” diye sordu. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenerek, “Soylu sağa sola hakaret edip tehdit edeceğine camide şarkı çalanları yakalatıp hakim huzuruna çıkartsın” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, olayı anımsatarak, “Ülkeyi kutuplaştırmak, partimize hakaretler etmek ve üyemiz Banu Özdemir'i tutuklamak için sarıldığı camilerden Çav Bella çalınması provokasyonunun üzerinden tam 1 ay geçti. Onlar istese de biz unutturmayacağız. Soruyoruz: Soruşturma ne oldu? Sorumlular kim? Suçlular nerede?” sorularını yöneltti.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Bugün İzmir’de camilerden “Çav Bella” çalınmasının üzerinden tam bir ay geçti. Şarkıyı çalanlardan “tık” yok. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sağa sola hakaret edip tehdit edeceğine camide şarkı çalanları yakalatıp hakim huzuruna çıkartsın” dedi.

NE OLMUŞTU?

İzmir’de 20 Mayıs günü İl Müftülüğü’nün merkezi frekans sistemine girilerek İtalyan Partizanları’nın Çav Bella marşı çalınmıştı. Müftülük olayın ‘sabotaj’ olduğunu duyururken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Olayın görüntüsünü Twitter hesabındaki karakter kısıtı nedeniyle 4 tweetle paylaşan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, AKP’li isimler tarafından hedef haline getirilmiş ve Özdemir 21 Mayıs günü gözaltına alınmıştı. 22 Mayıs günü adliyeye sevk edilen Özdemir hakkındaki suç maddesi değiştirilerek tutuklanmış ve 29 Mayıs günü tahliye edilmişti.

Özdemir’in paylaşımı hakkında hazırlanan iddianamede, takipçi sayısının çok olması nedeniyle yaptığı paylaşım “Takipçi sayısı gereği dini değerler açısından toplumun önemli bir kesimi açısından hakaret olarak kabul edilerek, tahrik edici algı yaratacak” diye değerlendirilmiş ve Özdemir hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.