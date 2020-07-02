CHP'li Özel'den 'ekran karartma' tepkisi: Sansürcü Fahrettin!

02 Temmuz 2020 Perşembe, 16:25

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Halk Tv ve Tele1 televizyonun 5 gün ekranının karartılması kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e tepki gösterdi. Özel, "Küfür, hakaret, şantaj yok. Yayın yapıyor, haber yapıyor. Efendim sen Halk TV'yi açarsan simsiyah ekran göreceksin. Sebep, reis öyle istiyor. Sebep, Recep Tayyip Erdoğan öyle istiyor. Rahatsız olmuş beyefendi. Fahrettin Altun, daha önce de dedik Altun makas. Kendisiyle ilgili küçük bir eleştiriyi Anadolu Ajansı'na geçirtmeyen Altun makas. Sansürcü Fahrettin. Pergolacı Fahrettin. Kendi Pergolasi haber yapıldı diye televizyonlara, gazetelere sansür koyan Fahrettin" diye konuştu.

Özel'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"ÖN ÖDEMESİ YAPILAN İŞİN BU HAFTA KARŞILIĞI ALINDI"

"Halkbank Yönetim Kurulu Üyeliğine Ebubekir Şahin şöyle başvurdu. İş başvurusu yaptı iki hafta önce. Ne dedi, ‘Cumhurbaşkanımızın sözleri, talepleri emirdir’ dedi. Bu başvuru Cumhurbaşkanı tarafından ödüllendirildi ve Halkbank’a atandı. Ön ödemesi yapılan işin bu hafta karşılığı alındı. Halkbank’a atanan Ebubekir Şahin Halk Tv’yi kapatmak üzere harekete geçti, Tele1’i susturmak için harekete geçti. 2020 yılında adına Demokrasi denen ama artık Demokrasinin D’sinin kalmadığı bu ülkede sadece muhalif yayın yapıyorlar diye televizyon kanalları kapatılmaya çalışılıyor. Halk Tv’nin kapatılması demek, Tele1’nin kapatılması demek halkın haber alma hakkının ve muhalif medyanın iktidar eliyle susturulması demektir.

"BARDAĞI TAŞIRMAYIN"

Buna izin vermeyiz. Buna kalkışmayın. Bardağı taşıran son damla olacak. Şimdiden söylüyoruz bardağı taşırmayın. Bu insanların elinde kumandası var. Beğenmiyorsa başka kanal ister. O kumandaya bastığında Halk TV’nin, Tele1’nin ekranın kararması, vatandaşın parmağının ucundaki iradeye bile ipotek koymak demektir. Sana ne kimi izleyeceğinden. Beğenmeyen izlemez, beğenmiyorsan izleme!

"ALTUN MAKAS"

Küfür yok, hakaret yok, şantaj yok. Yayın yapıyor haber yapıyor. Efendim sen Halk TV açınca simsiyah ekran göreceksin. Sebep reis öyle istiyor. Sebep, Recep Tayyip Erdoğan öyle istiyor. Rahatsız olmuş beyefendi. Fahrettin Altun, daha öncede dedik Altun makas. Kendisiyle ilgili küçük bir eleştiriyi Anadolu Ajansına geçirtmeyen Altun makas. Sansürcü Fahrettin. Pergolacı Fahrettin. Kendi Pergolasi haber yapıldı diye televizyonlara, gazetelere sansür koyan Fahrettin.

"GOEBBELS TAKLİTLERİ"

Yaptığı iş Almanya'nın yürüttüğü sürece çok benzerdir. Taklitleri Goebbels taklitleridir. Ama bu kadarına zaman zaman Goebbels bile teşebbüs edememiştir. Ve Fahrettin Altun’un bu medya üzerindeki bu saldırgan, bu baskıcı, bu karartıcı, tutumu Adalet ve Kalkınma Partisine hayır değil, Adalet ve Kalkınma Partisi daha da yerin dibine batırmaktadır."

MHP'LİLERE ÇAĞRI: ASKIYA ALIN DA GÖRELİM

Özel, otoriter liderlerin sosyal medyayla kavga ettiğini söyleyerek, "Öyle bir düzenleme getirecekler ki Twitter, Whatsapp Türkiye'den çekilmek zorunda kalsın. Çünkü bu şirketlerin kuralları var. 'Yasalarla karşı karşıya gelmeyiz, uyamayacağımız yasa varsa oradan çekiliriz' diyor. Gelecek seçimlere, Twitter'sız, Whatsapp'sız, Facebook'suz, Halk TV'siz, Tele 1'siz bir iklimde girmek isteyen Recep Tayyip Erdoğan'ın işidir bu" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, sosyal medya hesaplarını askıya almasına değinen Özel, "Ama hiçbirinin askıya aldığı yok. Twitter'ı okuyorlar da şimdilik yazmıyorlar. Ne kadar dayanırlarsa. Sözünüzün eriyseniz askıya alın da görelim" yorumunu yaptı.