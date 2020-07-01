Halk TV ve TELE 1'e RTÜK karartması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) alınan kararla Halk TV ve TELE 1'e 5 gün yayın durdurma cezası verildi. Program durdurma yerine yayın cezası verilmesi nedeniyle iki televizyon kanalının ekranlarının beş gün kararacağı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:27
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