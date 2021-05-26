CHP'li Özel'den Erdoğan'a sert tepki: Siyasi saldırı ve şiddet eylemlerinin azmettiricisi

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 20:53

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik ifadelerine sert sözlerle tepki gösterdi.

"SİYASİ SALDIRI VE ŞİDDET EYLEMLERİNİN AZMETTİRİCİSİ"

Twitter hesabından açıklama yayımlayan CHP'li Özel, "Tayyip Erdoğan’ın Sayın Meral Akşener için kullandığı, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler... Daha neler olacak neler..." şeklindeki ifadeleri bundan sonra her türlü siyasi saldırı ve şiddet eylemlerinin azmettiricisi olduğu anlamına geliyor" düşüncesini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'de saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler. Çayeli'nde de gerekeni yaptılar. Trabzon'a geçmeye kalktın, uçağa binip döndün. Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler. Bu ülkede ahde vefa diye bir şey var. Ahde vefa olmazsa bu millet affetmez" demişti.