CHP'li Özel'den Meclis Başkanı Şentop'a sert tepki gösterdi: Avcılar Konfederasyonu Başkanı istisna mı?

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 19:09

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ‘çoklu baro’ görüşmemeleri sırasında Çankaya kapısında bekleyişlerini sürdüren baro başkanları için, “istisna yok” diyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a tepki göstererek, “Çok ağır şeyler söyleyeceğim; Meclis Başkanlığı makamından dolayı kayırıyorum. Meclis başkanlığını taşıyamıyor” dedi.

Özel TBMM’de düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Şentop ‘Baro başkanları için bir istisna yok’ diyor. Baro başkanlarının almadığı bir gün önce, Tarım Komisyonuna Avcılar Konfederasyonu Başkanı Ersin Düzyol geldi. Saatlerce toplantıya katıldı ve avcıların haklarını savundu. Çok ağır şeyler söyleyeceğim Meclis Başkanlığı makamından dolayı kayırıyorum kendisini. Avcılar istisna mı onu söyle Sayın Şentop. Sen avcıların başkanını al içeri kendi meslektaşlarına orada bu zulmü yap."

"BUNLAR BAZEN YALANI DOĞRU GİBİ ANLATIYOR"

Ankara Adliyesi önünde avukatlara yapılan kötü muamelenin “son derece utanç verici” olduğunu ifade eden Özel şöyle devam etti:

“Çankaya kapısı önünde çok sayıda Baro başkanı direniyorlar ancak bu kampüse alınmıyorlar. Alınmadıkları gibi Meclis Başkanlığının son günleri yaşayan ama yeniden aday olan Mustafa Şentop korkunç ifadeler kullanıyor, utanç verici.

Kapıda savunma mesleğinin temsilcilerinin seçilmiş temsilcileri var. Kendisi de bir anayasa hocası olduğu halde kendi meslektaşlarına, kendi öğrencilerine, kendi sınıf arkadaşlarıyla alay eden bu ifadeleri kullanıyor. Bakın bu Mustafa Şentop’u tek başına dinlediğiniz zaman bunlar bazen yalanı doğru gibi anlatıyor.

Sadece kullanılan bu ifadeler, Sayın Şentop’un hukukçuluğu da Anayasayı koruma ve kollama görevini de meclis başkanlığını da taşıyamadığının göstergesidir.

"AVCILAR KONFEDERASYONU BAŞKANI İSTİSNA MI?"

Sadece bu ifadeler. Hiçbir yerde yazmaz meclis başkanı yalan söylemez diye. Neden yazmaz biliyor musunuz? Bu makama gelmiş birinin yalan söylemeyeceğini doğal olarak kabul etmiştir metinler. Yazılmamış diye yapmamak lazım Sayın Şentop. En sonunda yazdırırsınız Türkiye’ye utanç olur. Baro başkanları istisna değil diyor. Okudum yazıyor diyor. Alay ediyor. Avcılar Konfederasyonu Başkanı Ersin Düzyol istisna mı onu sokuyorsunuz baro başkanı sokamıyorsunuz?"