CHP'li Özel'den sosyal medya düzenlemesine tepki: Bu bir intikam

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:27

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya düzenlemesine ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Bugün dört başı mamur bir sosyal medya sansür yasasıyla ve bir intikam yasasıyla karşı karşıya olduğumuzu da hatırlamak lazım"dedi.

TÜRKİYE'Yİ SOSYAL MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜNDE KÜME DÜŞEN 4'NCÜ ÜLKE YAPACAKSINIZ

Bu teklif hayata geçtiğinde Türkiye'yi dünyada 4'ncü ülke yapacak diyen CHP'li Özel, "Sosyal medyayı sansürleme, kapatma ve şirketlerin çekilmesi sonuçlarını doğuracak düzenlemeleri yapan 4'ncü ülke; Kuzey Kore, Çin ve İran'la. Türkiye'yi demokraside, Türkiye'yi sosyal medya özgürlüğünde küme düşen 4'ncü ülke yapacaksınız. Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Kuzey Kore 180'inci, Çin 177'nci, İran 133'ncü, Türkiye de 154'ncü zaten ve Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde Kuzey Kore tasnif dışı ama Çin 88'inci, İran 108'inci, Türkiye de 107'nci zaten. Zaten biz sizin yönettiğiniz 18 yılın sonunda bunlarla aynı ligdeyiz ve o ligde, o sosyal medya ve demokrasi alanında küme düşen 3 takımdan sonra 4'ncü olmamız sürpriz değil, zaten o kategoride bize maç yaptırıyorsunuz” diye konuştu

