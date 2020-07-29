CHP'li Özel'den sosyal medya düzenlemesine tepki: Bu bir intikam
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gece boyu görüşülen sosyal medya düzenlemesine karşı “Yapılanın bir intikam ve bir gelecek tasarımı olduğundan kimsenin şüphesi yok. Gençlerin ‘dislike’ından belki bugün kurtulursunuz, belki bizi ve muhalifleri susturursunuz ama gençleri susturamaz ve onların seçimde size kesecekleri cezadan kurtulamazsınız” dedi. Bu teklif hayata geçtiğinde Türkiye'yi dünyada 4'ncü ülke yapacak diyen CHP'li Özel ayrıca, "Almanların neonazilere uyguladığı yöntemi uygulamaya hazırlanıyorsunuz" vurgusunda bulundu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya düzenlemesine ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Bugün dört başı mamur bir sosyal medya sansür yasasıyla ve bir intikam yasasıyla karşı karşıya olduğumuzu da hatırlamak lazım"dedi.
TÜRKİYE'Yİ SOSYAL MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜNDE KÜME DÜŞEN 4'NCÜ ÜLKE YAPACAKSINIZ
Bu teklif hayata geçtiğinde Türkiye'yi dünyada 4'ncü ülke yapacak diyen CHP'li Özel, "Sosyal medyayı sansürleme, kapatma ve şirketlerin çekilmesi sonuçlarını doğuracak düzenlemeleri yapan 4'ncü ülke; Kuzey Kore, Çin ve İran'la. Türkiye'yi demokraside, Türkiye'yi sosyal medya özgürlüğünde küme düşen 4'ncü ülke yapacaksınız. Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Kuzey Kore 180'inci, Çin 177'nci, İran 133'ncü, Türkiye de 154'ncü zaten ve Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde Kuzey Kore tasnif dışı ama Çin 88'inci, İran 108'inci, Türkiye de 107'nci zaten. Zaten biz sizin yönettiğiniz 18 yılın sonunda bunlarla aynı ligdeyiz ve o ligde, o sosyal medya ve demokrasi alanında küme düşen 3 takımdan sonra 4'ncü olmamız sürpriz değil, zaten o kategoride bize maç yaptırıyorsunuz” diye konuştu
"ALMANYA’NIN NEONAZİLERE UYGULADIĞI YÖNTEM"
Almanya’nın yasa teklifini iki yıl tartıştığını belirten Özel, “Türkiye bu kanunu ikinci gece tartışıyor. Almanya'nın iki yıl tartıştığı kanunu iki gün tartıştırarak buradan gitmek istiyorsunuz. Oysaki hep beraber bir adım atmıştık, Dijital Mecralar Komisyonu bütün yaz çalışabilirdi, evrensel ölçütlere bakabilirdi, Türkiye için en doğrusunu tartışabilirdi, ekim ayında da bize Türkiye'nin toplumsal uzlaşısını yansıtan bir metni önümüze koyabilirdi ama hayır, siz bunu bu gece halledip gideceksiniz ve bizi Çin'le, Kuzey Kore'yle, İran'la aynı kategoriye sokacaksınız ama bu kötülüğü Türkiye'ye yaparken örnek verdiğiniz Almanya'nın iki tane toplumsal çıpası var. Bir, tarihlerinde bir soykırım utancı var, Neonazizm var, orada Türklere ve Yunanlılara başta olmak üzere yapılan saldırganlıklar var ve buna karşı yüzde 90'ın üzerinde bir toplumsal mutabakat var. Onlar Neonazileri durdurmaya çalışıyorlar; siz Türkiye'deki bütün muhalefete Almanların neonazilere uyguladığı yöntemi uygulamaya hazırlanıyorsunuz” dedi.
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