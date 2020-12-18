CHP’li Özel’e yanıtı CİMER Başkanı Altun verdi: “Satılmış bir zihniyetin siyasi bezirganları”

18 Aralık 2020 Cuma, 18:03

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in dün Mecliste düzenlediği basın toplantısında, “Recep Tayyip Erdoğan, ‘Beşinci kol faaliyetini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız' dedi. Nedir, beşinci kol faaliyeti? Propaganda, casusluk ve terör ile karşı tarafı yenme faaliyeti. Yazıklar olsun. Terörist başından mektup okutan anlayışın söylediği lafa bak. İlk kim söyledi? İspanyol Diktatör Franco. Franco’nun özelliği 35 yıl diktatörlük yaptı. Muhalefete beşinci kol demenin siyasette, demokraside yeri yok. Hangi beşinci kol faaliyetinden bahsediyorsun?” diyerek Erdoğan’a tepki göstermişti.

Özel’e yanıt veren Altun, "18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan Sayın Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirganları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyönerlerdir” dedi.

CHP’yi hedef alan ifadelerine devam eden Altun, şu açıklamayı kaydetti:

“Türkiye'nin, başta savunma sanayi olmak üzere yerli ve milli tüm unsurlarıyla bölgesel ve küresel düzeyde dengeler bozup yeni dengeler kurduğu bu kritik eşikte, kirli ittifaklar kuran bu kokuşmuş zihniyet hem millet nezdinde hem hukuk önünde elbette hesap verecektir.

Tarihin akışı içerisinde fevkalade müstesna bir zaman diliminde olduğumuz şu günlerde, istikametlerini Anadolu'dan yayılan irfan güneşiyle değil de Edirne'nin ötesinden gelen talimatlarla çizen bu güruh, siyasetin ve tarihin çöplüğüne gömülecektir. Takdir aziz milletimizindir."