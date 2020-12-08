CHP'li Özel'in "beş maaş alıyorlar" sözüne Altun'dan yanıt

08 Aralık 2020 Salı, 14:07

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçen hafta yüzde 10'u Katarlılara satılan Borsa İstanbul A.Ş yönetim kurulunun kendilerine tanıdığı sınırsız haklara dikkat çekerek, Fahrettin Altun ve eşinin "beş maaş" aldıklarını ifade etmişti. Özel, "Fahrettin Bey’in evine bir de eşi üzerinden Marmara Üniversitesi ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu’ndan maaş. Üç Fahrettin Bey’den iki hanımefendiden beş maaş. Millet kırılıyor. Vatandaşa enflasyonu ezdirmeyeceklerdi, ezilmeyen tek vatandaş Fahrettin Altun" demişti.

Altun, Borsa İstanbul'dan 'huzur hakkı' aldığının ortaya çıkmasıyla CHP tarafından yeniden gündeme getirilen 'Evine beş maaş giriyor' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamayı, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan sosyal medya hesabından yayınladı.

Kaplan, Altun'un özel whatsapp grubundan yaptığı açıklamayı, kendisinden izin alarak paylaştığını belirtti.

Buna göre Fahrettin Altun, beş maaş almadıklarını, eşi Fatmanur Altun'un da tek maaş aldığını anlattı. Altun, Borsa İstanbul'dan 'huzur hakkı' maaşı bağlandığını kabul etti ancak bunu hayır işlerine harcadığını söyledi.

'HUZUR HAKKI'NI HAYRA HARCADIM'

Fahrettin Altun "Beş maaş yalanını ifşa etmem lazım!" diyerek şu cümleleri kullandı:

"Benim tek bir maaşım var. 2 yıldır Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi olarak aldığım huzur hakkının tek bir kuruşuna dokunmadım. Hayra hasenata harcadım. Bu söylenmez biliyorum. Ama bana, aileme demediklerini bırakmadılar. Bir de Manas Üniversitesi var. Malumunuz, bu güzide üniversitenin mütevelli heyet başkanlığını yapıyorum. Bu görev ücretli bir görev değil. Dolayısıyla bu görev karşılığında tek bir kuruş almadım!"

'EŞİM SADECE MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN ÜCRET ALIYOR'

Altun eşi Fatmanur Altun'un maaşı hakkında da şöyle dedi: "Eşim de sadece Marmara Üniversitesi'nden ücret alıyor. THY Yönetim Kurulu Üyeliği'nden herhangi bir cüret almıyor. Bunu aylar önce ilan etti ama yine devam ettiler yalana. Şahsıma ve aileme karşı yürütülen ve neredeyse her ay yeni yalanlarla hortlatılan itibarsızlaştırma kampanyası bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Biz bu yola, bu davaya baş koyduk. Bu yalanlar kanımıza dokunsa da bizi kamçılıyor."