CHP'li Özel: Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerdi, ezilmeyen tek vatandaş Fahrettin Altun
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yüzde 10'u Katarlılara satılan Borsa İstanbul A.Ş yönetim kurulunun kendilerine tanıdığı sınırsız haklara dikkat çekti. Pandemi sürecinde vatandaş 39 TL’ye mahkum edilirken yönetim kurulu üyelerinin 18 bin TL huzur hakkı almalarına tepki gösteren Özel, “Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerdi ezilmeyen tek vatandaş Fahrettin Altun” dedi.
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
CHP’li Özel, yüzde 10'u Katarlılara satılan Borsa İstanbul A.Ş yönetim kurulunun pandeminin başında kendisine tanıdığı sınırsız haklara büyük tepki gösterdi.
Özel, “Borsa İstanbul oturmuş bir karar almış, Yönetim Kurulu Başkanı başkanı 24 bin üyeler 14 bin huzur hakkı parası alacakmış. Makan aracı tahsisi, temsil ödenekleri hakkı alacaklarmış. Birden fazla yerden maaş alacaklar için çıkan vergi de Borsa İstanbul tarafından ödenecek.
Altında imza da Fahrettin Altun. Kendi maaşına zam yapan Recep Tayyip Erdoğan var sanıyorduk bir isim daha varmış o da Fahrettin Altun.
Milleti asgari ücrete, günlük 39 TL ile geçinmeye mahkum ettiler. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerdi ancak ezilmeyen tek vatandaş Fahrettin Altun” dedi.
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