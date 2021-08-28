CHP'li Özgür Özel: Bakanlık, asgari ücretin altında ödeme yapıyor

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 17:19

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı araştırmasına göre, temmuzda 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 903, yoksulluk sınırı 9 bin 457 lira oldu.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 3 bin 546 lira olarak hesaplanırken, asgari ücret 2 bin 825 TL olarak belirlendi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ek ders ücreti karşılığında çalışanların maaşının 2 bin 617 TL olduğunu açıkladı.

'ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÖDEME YAPIYOR'

Yaşanan duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren Özel, ''Aile Bakanlığı'nda ek ders ücreti karşılığında çalışanların maaşı, 2 bin 617 TL. Asgari ücret 2 bin 825 TL. Devlet, kendi ilan ettiği asgari ücretin altında ödeme yapıyor, dekonta bakın! Bir devlet kendi ilan ettiği asgari ücretin altında kimseyi çalıştıramaz. Devlet suç işlemez'' ifadelerini kullandı.