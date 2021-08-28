CHP'li Özgür Özel: Bakanlık, asgari ücretin altında ödeme yapıyor
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ''asgari ücretin altında'' ödeme yapıldığını açıkladı.
Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı araştırmasına göre, temmuzda 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 903, yoksulluk sınırı 9 bin 457 lira oldu.
Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 3 bin 546 lira olarak hesaplanırken, asgari ücret 2 bin 825 TL olarak belirlendi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ek ders ücreti karşılığında çalışanların maaşının 2 bin 617 TL olduğunu açıkladı.
'ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÖDEME YAPIYOR'
Yaşanan duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren Özel, ''Aile Bakanlığı'nda ek ders ücreti karşılığında çalışanların maaşı, 2 bin 617 TL. Asgari ücret 2 bin 825 TL. Devlet, kendi ilan ettiği asgari ücretin altında ödeme yapıyor, dekonta bakın! Bir devlet kendi ilan ettiği asgari ücretin altında kimseyi çalıştıramaz. Devlet suç işlemez'' ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- Ziraat Bankası'na tarihi cezalar
- Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren kadın ve AKP bağlantısı!
- Annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü
- ABD’li banka tarih verdi: Dolar ne zaman 10 TL olacak?
- Gül'den Erdoğan ve Akar açıklaması
- Haluk Levent AHBAP'taki görevini bırakıyor
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması gereken isim...
- AKP'li Çalık’ın 12 bin TL'lik ayakkabısına tepki
- Haram deniz ürünleri çıkışı!
- Turkovac'ın sonuçları ortaya çıktı