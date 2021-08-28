Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolara yapılacak operasyonu açıkladı

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 13:16

Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı toplantısı, piyasaları yakından takip eden kişilerin gündemini oluşturuyor. Ağustos ayı toplantısında faizi sabit bırakma kararı alan Merkez Bankası, Eylül ayı toplantısında ise yeni bir karar açıklayacak.

Küresel pay piyasaları ise bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya odaklanırken, yatırımcılar varlık alımlarının ne zaman azaltılmaya başlanacağına ilişkin ipucu aradı.

'DOLAR 8.30’A KADAR GERİLEYEBİLİR'

Ekonomiye ilişkin gelişmeleri yorumlayan Yeniçağ gazetesi yazarı ekonomist Evren Devrim Zelyut, ''Dolar kuru 8,30’a kadar bir gerileme bekliyorum. 8,60 üzeri kimseye zaten alım tavsiye etmedik. 8,30 çok kritik.şağı kırıp 8’e yarın senin bahsettiğin o eylül ekim riskleri artı birde FED'in şuan bir şekilde güvercin gibi görülse de aslında son derece gizli şahin mesajları sonbahardan sonra. Bunu yukarıya taşıdığı zaman işte biz 8’den yukarı zıplamak var. Birde de 8,40’tan yukarı zıplamak var. Birinde zıpladınız mı 9,70’e gideceksiniz. Öbüründe zıpla adınız mı 9’a gideceksiniz? Dolayısıyla burada sonbahar çokta çantada keklik değil. Umarım bizim merkez bankası rezerv biriktirmenin bir yolunu arıyordur diyorum'' ifadelerini kullandı.

'FAİZ ARTIRIMINA GİRMESİ BİR RİSK'

Zelyut, “Merkez Bankası’nın Türkiye'deki enflasyona rağmen faiz artırımında ısrar etmesi ya da aşırı derecede bir faiz artırımına girmesi bir risk Amerikan Merkez Bankası şu an ölümü gösterip sıtmaya razı etti ama neticede bir fiziksel etki mekanik etki para miktarı azalacak. Ve haliyle faiz artınca da bu para geri çekilecek. Bütün bunlarda dolar miktarını azaltacak ama bu kısa vadede olmayacak diyoruz. Amerikalılar da ekonomilerine bakacaklar. Ona göre hareket edecekler. Her halükarda biz içeriden ve dışarıdan kaynaklanan nedenlerle dolar/TL'nin sonbahar ve kış aylarında yukarı doğru çıktığını göreceğiz. Ama burada yatırımcıya yani yine yatırım tavsiyesi değil yatırım uzmanlarıyla istişare etsinler. Ama 8,30 ve 8 seviyelerinde hane halkının ve firma sahiplerinin yüksek boşluktan dolayı pozisyon açabileceklerini dikkatlerine sunalım diyorum” dedi.