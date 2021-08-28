EPDK'den, 'elektriğe gizli zam' iddialarına yanıt

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 16:46

Sosyal medyada elektrik faturalarının yüksek geldiği iddialarına ilişkin açıklama yapan EPDK, ''Elektrik faturasını oluşturan kalemlerde, kurumumuz tarafından belirlenen oran dışında dağıtım bedeli ya da vergi oranlarında herhangi bir artış, gizli zam söz konusu değil'' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, dağıtım şirketlerinin payının 2020 yılında belirlendiği ve 2021 yılı boyunca geçerli olduğu kaydedilerek, "Dağıtım şirketlerinin EPDK’dan bu payın arttırılmasına yönelik bir talebi olmadığı gibi yasal mevzuata aykırı böyle bir talebin gelmesi halinde kabul edilmesi de söz konusu olamaz" ifadeleri kullanıldı.

Faturayı oluşturan kalemlerde ve belirlenen oran dışında herhangi bir gizli zam söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Rekor seviyelere ulaşan elektrik kullanımından kaynaklı artış elektrik faturalarına da yansımaktadır. Vatandaşlarımızı müsterih olmalı ve bilmelidir ki EPDK olarak görevimiz sadece tarifeleri belirlemek değil aynı zamanda faturaların hesaplanmasında bu tarifelerin hatasız bir şekilde uygulanmasını titizlikle takip etmek ve denetlemektir."