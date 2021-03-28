CHP’li Özgür Özel’den, Altun’un İstanbul Sözleşmesi'ne dair açıklamalarına sert tepki geldi

28 Mart 2021 Pazar, 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkmasına yönelik tepkiler sürüyor. Önceki gün televizyon kanalında açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür, “Eğer sen Meclis kararı ile yaptığın bir anlaşmadan Meclis kararı ile çekilmiyorsan, cumhurbaşkanı o anlaşmadan çekilemez. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmadık. Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi bu iş bitmiş değildir” dedi. Özel’in sözleri üzerine açıklama yapan İletişim Başkanı Altun, “CHP tarihinin gördüğü göreceği en beceriksiz parti kişisi yine zırvalamış” dedi. Altun, “Eski sistemde yürütmeyi temsilen Bakanlar Kurulu bu kararı verirdi. Şimdi ise yürütmeyi cumhurbaşkanı temsil ediyor. Yönetim sistemimizden bihaber olan bu zavallı kendince hukuk dersi veriyor. Yönetim sistemimizi öğreneceksiniz” ifadelerini kullandı.

Altun’un açıklamalarına sert yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sözleşmenin hukuken, fiilen ve teknik olarak yürürlükte olduğuna dikkat çekti. Özel, “Ancak girdiğimiz gibi çıkabiliriz. AKP ve MHP’de bu sözleşme konusunda görüş birliği yok. Tartışmayı önlemek için hukuk dışına çıktılar” dedi. “Erdoğan’ın verdiği hukuksuz emre uyanlardan günü gelince hesap sorarız” ifadelerini kullanan Özel, kendisine AKP’li siyasetçiler yerine Altun’un yanıt vermesini ise “Altun’u maşa olarak kullanmak işlerine geliyor” sözleriyle eleştirdi.