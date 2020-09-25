CHP'li Özgür Özel'den Bakan Selçuk'un sözlerine sert tepki

25 Eylül 2020 Cuma, 16:03

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un uzaktan eğitim sistemi Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile ilgili "18 milyon öğrencimiz var. Aslında yüzde 90'ına, 16 milyona ulaşıyoruz" açıklamasına tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Özel, "Suyu ısınan bakanlardan bir tanesi de Milli Eğitim Bakanı’dır" dedi.

Özel, şöyle konuştu:

"‘Dünyanın uzaktan eğitimde en iyi üçüncü ile beşinci ülkesi arasındayız’ diyen Ziya Selçuk, EBA çökünce ‘Çok sevindim, çok ilgi oldu’ diyor sanki bağlanacak öğrenci sayısını bilmiyormuş gibi önceden. Sonra da ‘EBA çöktü, sevinenler oldu’ Sen sevindiğini ifade etmiştin. Sanki şirket yönetiyor beyefendi, müşteri kapıda kuyruk olunca seviniyor. Oysa senin işin her ihtiyaç sahibini televizyon ve internetle, öğretmeniyle buluşturmaktı. Şimdi geldiği noktada ‘Yüzde doksanına ulaşıyoruz’. Ne kadar ayıp. Son öğrenci uzaktan eğitime erişene kadar eğitimde fırsat eşitliği yok demektir. 10 öğrenciden bir tanesinin eğitim alamamasını başarı olarak görüyor. ‘Bir buçuk iki sene içerisinde dijital sorunların tamamını çözeceğiz’ diyor. Suyu ısınan bakanlardan bir tanesi de Milli Eğitim Bakanı’dır."

MÜMTAZ'ER TÜRKÖNE TAHLİYESİ

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Yeniden yargılansın" dediği, FETÖ'den tutuklu olan Zaman Gazetesi Yazarı Mümtaz'er Türköne'nin tahliye edilmesine ilişkin de "FETÖ konusunda neler neler söylüyorsunuz. Anlaşılan, ‘Senin FETÖ’cün kötü benim FETÖ’cüm iyi noktasına gelmiş Bahçeli" dedi.

Özel, şunları kaydetti:

"Bu tahliyeyi ve bu yargı kararını tartışmalı kılan mesele MHP lideri Bahçeli’nin bundan 3 ay önce 23 Haziran tarihinde Türköne’nin cezaevinde bulunmasına ilişkin bir açıklama yapması ve Türköne’nin abisinin MHP’nin siyasetine aidiyetine ve anlamı üzerinden kurduğu bir illiyet bağı ile tahliye edilmesi çağrısında bulunmasıydı. Hep söylüyoruz Türkiye’de kimin cezaevine gireceğine tırnak içinde söylemek gerekirse dünya liderimiz karar veriyoruz. Mahkemelerin verdiği tahliye kararlarına ‘Onu tahliye etmeye kalktılar’ diye kafa tutuyor. O bu kadar fütursuz ve bu kadar yargı üzerinde etkin olunca kendisine bakansız, sebepsiz destek veren koalisyon ortağı da ‘Hani bana hani bana’ diyor. ‘Şehidimizin kardeşi içerdedir onun dışarı çıkması lazım’ diyor. Neden, FETÖ’den içeride. FETÖ konusunda neler neler söylüyorsunuz. Anlaşılan, ‘Senin FETÖ’cün kötü benim FETÖ’cüm iyi noktasına gelmiş Bahçeli."