CHP'li Özkan: Belediyemiz önlem için çabaladı, sorumlular görmedi
CHP Genel Başkanı Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Artvin'de yaşanan sel felaketinden aylar önce Arhavi Belediyesi'nin, önlem alınması için Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü'ne uyarıda bulunduğunu ancak önlem alınmadığını belirtti. Özkan, "Artvin'de felaket geliyorum dedi. Belediyemiz önlem için çabaladı. Sorumlular görmedi" dedi.
CHP Genel Başkanı Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından, "Artvin'de felaket geliyorum dedi. Belediyemiz önlem için çabaladı. Sorumlular görmedi. Milletimizin canını değil rantı önceleyenleri herkes tanımalı. Belgeler ortada" notuyla, Artvin'de yaşanan sel felaketinden aylar önce Arhavi Belediyesi'nin önlem alınması için Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü'ne gönderdiği resmi yazıları paylaştı.
UYARININ BELGESİNİ PAYLAŞTI
Özkan'ın paylaştığı belgelere göre; Arhavi Belediyesi'nden, Fen İşleri Müdürü Okan Odabaş imzasıyla 17 Haziran 2020 tarihinde Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda şunlar yer aldı:
"İlçemiz Merkez ve Aşağı Hacılar, Yukarı Hacılar, Musazade, Cumhuriyet, Kale ve Yemişlik Mahallelerinde bulunan taşkın kanallarının önümüzdeki mevsimsel yağışların başlamasından önce temizlenmesi gerekmektedir. Yapılacak olan çalışmaların ivedilikle başlaması adına gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim."
ARHAVİ BELEDİYESİ: ACİL ÇALIŞMA BAŞLATILMALI
Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu imzasıyla 19 Kasım 2020 tarihinde yine aynı kuruma gönderilen yazı ise şöyle:
"Belediyemizin Boğaziçi mahallesinde bulunan Kapisre deresinin, yıllardır yaşanan aşırı yağışlardan kaynaklı, derenin sağ ve sol sahil tahkimatlarında hasarlar meydana gelmiştir. Tespit ve onarım için gerekli çalışmanın acilen başlatılması gerekmektedir. Gereğinin yapılmasını bilgilerinize rica ederim."
Artvin'de felaket geliyorum dedi. Belediyemiz önlem için çabaladı. Sorumlular görmedi. Milletimizin canını değil rantı önceleyenleri herkes tanımalı. Belgeler ortada. pic.twitter.com/wFLrn67Eoz— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) July 23, 2021
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