CHP’li Özkan, Erdoğan’ın boykot çağrısının ardından Saray’daki Fransız malı uçaklara dikkat çekti
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki çağrısının ardından, CHP’li Tuncay Özkan’dan, “Saray'daki Fransız Airbus uçaklarını satarak başlasın” açıklaması geldi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fransa'da Türk markalı mal satın almayın deniyorsa, milletime sesleniyorum, Fransız markaları asla satın almayın" açıklamasının ardından CHP’li Özkan, Saray’daki Fransız malı uçaklara dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından konuyla ilişkin açıklamalarda bulunan Tuncay Özkan, “Erdoğan, Fransız ürünlerini boykot edecekse Saray'daki Fransız Airbus uçaklarını satarak başlasın. Sonrasını sonra konuşuruz” dedi.
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