CHP'li Özkan'dan HDP'ye yönelik operasyonlara tepki: "İnsanlara vicdansızca, hukuksuzca işlem yapılıyor"

01 Ekim 2020 Perşembe, 19:47

CHP'li Özkan, 'Kobani Olayları' soruşturması gerekçe gösterilerek aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve HDP'li eski milletvekillerinin de bulunduğu siyasilere yapılan gözaltılara tepki gösterdi.

Ayhan Bilgen'in daha önce bu davadan yargılandığını ve beraat ettiğini anımsatan Özkan, "Hatta Bilgen, bunun için tazminat da aldı. Siz bu olaylar nedeniyle Sırrı Süreyye Önder'i yargıladınız, beraat etti, takipsizlik verdiniz. Peki şimdi ne yapıyoruzsunuz? Yaptığınız şey zulüm. Zülme karşı sessiz kalırsanız, zalimi onaylarsınız" dedi.

Özkan, 'herkesin vicdanı kadar büyük' olduğunu belirterek, "Zulmü, sessizlikle karşılamayacağım. Zalimi onaylamayacağım. Her yerde söylemeye devam ediyorum. Bu hukuksuzluk, zulüm son bulmalıdır. Bu insanlara özgür bırakılmalıdır. Türkiye'nin adalete, özgürlüğe, barışa ve vicdan sahibi insanların karşı çıkmasına ihtiyacı var. Karşı çıkıyorum" diyerek gözaltında olanların serbest bırakılması çağrısında bulundu.